نائب محافظ الجيزة: أتحدى أى مواطن فى الوراق يمتلك رخصة بناء

أحمد الدسوقى:أكد اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشؤون الأحياء، أن جزيرة الوراق محمية طبيعية ، مشيرا الى انه يتحدى اى مواطن فى الوراق يمتلك رخصة بناء.وقال الهراس لبرنامج "هنا العاصمة"، إن الأهالي بدأوا تعديا منظما على حملة الإزالة من جهات مختلفة ومن الواقع ان هذا الهجوم كان مرتباً.

أحمد الدسوقى:

أكد اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشؤون الأحياء، أن جزيرة الوراق محمية طبيعية ، مشيرا الى انه يتحدى اى مواطن فى الوراق يمتلك رخصة بناء.





وقال الهراس لبرنامج “هنا العاصمة”، إن الأهالي بدأوا تعديا منظما على حملة الإزالة من جهات مختلفة ومن الواقع ان هذا الهجوم كان مرتباً.

وتابع:”لو كان هناك نية للعمل على تحويل جزيرة الوراق إلى مشروع استثماري فهذا يستدعي تعويض المواطنين بشكل عادل”.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأحد، وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين من المدنيين، في اشتباكات جرت بين مواطنين وقوات الأمن عند إزالة تعديات على أراضي الدولة بجزيرة الوراق وسط النيل محافظة الجيزة.