نائب محافظ البنك المركزي يكشف تفاصيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة

كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، تفاصيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والمقرر أن يطلقها البنك المركزي خلال الأيام المقبلة.

وكان رئيس الجمهورية، قد وجه البنك المركزي، الأسبوع الجاري، ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وقال جمال نجم حوار تلفزيوني عبر فضائية “إم بي سي مصر” مع الإعلامي شريف عامر، إن المبادرة تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه بفائدة 3% متناقصة للعملاء، ومن المقرر البدء في تنفيذها خلال أسبوعين.

وأضاف أن الحد الأقصى لسعر الشقة السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة يبلغ 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل، ومليون جنيه حد أقصى لمتوسطي الدخل.

وذكر نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القسط الشهري للمستفيدين من المبادرة من محدودي الدخل يبلغ 1127 جنيهًا، “وهو أقل من سعر إيجار الشقق”.

وأفاد بأن مبادرة التمويل العقاري الجديدة ستغطي على الأقل 200 ألف شقة، ومن المقرر بدء تفعيل المبادرة خلال الأسبوعين القادمين، عبر البنوك التي ترغب في المشاركة في تمويل العملاء.

وأشار جمال نجم إلى أنه من ضمن شروط المبادرة الجديدة هو أن المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري السابقة لا يمكنهم الحصول على تمويل ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة ذات العائد 3% متناقص، قائلًا: “المواطن لا يمكنه الاستفادة من برامج الدعم العقاري المقدمة من الدولة أو وزارة الإسكان إلا بشقة واحدة فقط”.

وأوضح أن الوحدات السكنية التي تدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري لابد وأن تكون جاهزة التشطيب والمرافق وقابلة للتسجيل، ومرخصة بشكل كامل، وأنه لا يمكن التعاقد على شقق تحت الإنشاء.

وقال جمال نجم إن المبادرة لا تشترط أن تكون الوحدة السكنية المستفيدة ضمن مشروعات وزارة الإسكان.

وتابع: يمكن للعملاء تحويل تعاقداتهم مع المطورين العقاريين عند التعاقد على وحدات جديدة، ليتم ضمها تحت مظلة مبادرة البنك المركزي، من خلال سداد نسبة من قيمة الوحدة لصالح البنك وسداد النسبة المتبقية على أقساط، وذلك بعد أن يقوم البنك بشراء الوحدة كاملة مع المطور العقاري.

وكشف جمال نجم أنه من ضمن شروط المبادرة حظر بيع الوحدة لمدة تستمر حتى 7 سنوات، مشيرًا إلى أنه في حال الرغبة في بيع الوحدة يلتزم العميل بسداد المبالغ المتبقية من قيمتها.

وأشار إلى أن المبادرة تشترط ألا يزيد الدخل للمستفيدين من محدودي الدخل، عن 4500 جنيه للأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، بينما لا يزيد الدخل عن 10 آلاف للأعزب و14 ألف للأسرة، لمتوسطي الدخل.