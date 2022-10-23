نائب محافظ البنك المركزي: وتيرة تخارج التدفقات النقدية كانت كبيرة وأثرت على الأسواق الناشئة

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي ، إن وتيرة التخارج للتدفقات النقدية كانت كبيرة مما أثر على الأسواق الناشئة.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي خلال الجلسة الثالثة بعنوان السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، في اليوم الأول لـ المؤتمر الاقتصادي الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المؤشرات أثبتت أن أزمة التضخم العالمية ليست مؤقتة أو انتقالية.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي آليات التعاون مع الحكومة لتحقيق هدف استقرار الأسعار والتعامل مع الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن البنك المركزي والحكومة يعملا على العديد من الأهداف المشتركة ويعتبر التعاون أساسي لتوفير بيئة داعمة للتضخم المنخفض والمستقرحيث تعمل بعض العوامل التي تؤثر على ديناميكيات التضخم تحت تقويض الحكومة.

وتستهدف هذا الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية على إدارة السياسة النقدية بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.