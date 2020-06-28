بنـــوك

نائب محافظ البنك المركزي: نتوقع استلام ملياري دولار من صندوق النقد خلال أيام

الشريحتان الثانية والثالثة بقيمة 1.6 مليار دولار لكل منهما
سيد بدر 4:32 م, الأحد, 28 يونيو 20 4:32 م, الأحد, 28 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

توقع رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن تتسلم مصر ملياري دولار خلال أيام ضمن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 5.2 مليار دولار.

وأضاف أبوالنجا في مقابلة مع قناة العربية، أن هناك شريحتين لاحقتين من القرض نفسه، قيمة كل واحدة 1.6 مليار دولار بعد المراجعات الدورية.

وبالنسبة لسعر الإقراض، قال أبو النجا إن الصندوق يتيح هذه القروض بأسعار ميسرة جدًا ومنخفضة ولها معيار يجري تحديده، وتكون محسوبة وفق حقوق السحب الخاصة وبعض العمولات.

وأوضح أن برنامج الاستعداد الائتماني يوفر السداد على خمس سنوات، إضافة إلى فترة سماح 3 سنوات، متوقعاً أن يجري صرف الشريحة الأولى في غضون أيام، بعد أن جرى اعتمادها الجمعة الماضية.

وبوجه عام قال أبو النجا إن القرض السابق من صندوق النقد كانت مدته ثلاث سنوات، ويعكس احتياج الدولة لبرنامج وطني، ومن المهم أن يكون هناك شريك دولي عنده خبرات وهو صندوق النقد الدولي.

واعتبر أن التمويل جاء من أجل تعزيز تنفيذ الإصلاحات، وكان القرار من السلطة المصرية أن نخوض ببرنامج مدته ثلاث سنوات، وفي الوقت الحالي جاء برنامج الاستعداد الائتماني ليعكس الدور الذي تقوم به الدولة المصرية ورؤيتهم للإصلاحات المطلوبة واستمرار الإصلاحات الطموحة التي قامت بها الدولة.

وأكد أن الهدف من البرنامج كان سد فجوة تمويلية محتملة جراء الصدمة التي تتعرض لها كل بلدان العالم على خلفية جائحة كورونا، موضحًا أن السلطات المصرية قامت بإجراءات لمواجهة الجائحة.

وحول الحصول على تمويلات أكثر من مؤسسات دولية أخرى، قال أبو النجا إن المرحلة الحالية جرى فيها تحديد مقدار الفجوة التمويلية، وبعدها تقوم الدولة بالاشتراك مع الصندوق على تحديد وسائل وأوجه التمويل.

وقال إن المفاوضات تتركز على قدرة الدولة على سد الفجوة عبر مفاوضات مع الصندوق ومؤسسات التمويل المعنية.

وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري أنه بالفعل بدأت مفاوضات مع شركاء استراتيجيين ومع دول الخليج وجرى التجديد للكثير من القروض ولآجال تصل إلى 5 سنوات، وجار التفاوض على مد تلك القروض.

واعتبر أن هذا نتيجة طبيعية لعلاقات مصر القوية مع تلك المؤسسات والدول لتمديد بعض القروض أو الودائع، وبالتالي لم يحصل أي اضطراب في السوق المحلية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

البنك المركزي يلزم البنوك بإخطار العملاء بإلغاء القوائم السلبية

سيد بدر 1:37 ص, الأربعاء, 24 يونيو 20

البنك المركزي يستحوذ على 35% من شركة النيل لنقل الأموال

سيد بدر 10:03 م, الثلاثاء, 23 يونيو 20

بضغط مبادرات دعم الاقتصاد.. «المركزي» يتحمل خسائر بقيمة 30 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019

سيد بدر 6:19 م, الثلاثاء, 23 يونيو 20

ودائع البنوك تسجل أعلى معدل نمو منذ ديسمبر 2018

أحمد الدسوقي 9:51 ص, الأحد, 21 يونيو 20

تفاصيل مبادرة «المركزي» لتمويل شركات السياحة لسداد رواتب العاملين

سيد بدر 4:49 م, الخميس, 18 يونيو 20

البنك المركزي يصدر 15 إجراءً للحد من آثار فيروس كورونا (مستند)

سيد بدر 12:51 م, الخميس, 18 يونيو 20