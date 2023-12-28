نائب محافظ البحيرة: توفير التيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

ومن المنتظر افتتاح فرع “كارفور” بالمنطقة اللوجستية بدمنهور المقام على مساحة 51 فدانا وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 30 ألف متر مسطح يوم 2024/1/4 وتستكمل مراحل المشروع خلال الشهور المقبلة.

ويضم المشروع عددا كبيرا من المحلات والماركات العالمية والمحلية وأماكن تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها، بالإضافة إلى مناطق انتظار سيارات ومنطقة مطاعم وكافيات وسينمات ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء ومنطقة انتظار سيارات ضخمة ومنطقة بنوك وخدمات شاملة بالإضافة إلى منطقة للكيدز إريا.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن مشروع “كارفور” يأتي ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية التي حصلت عليها شركة “العروبة”، إذ تم وضع حجر الأساس له عام 2019 . مشيرة إلى أن المنطقة اللوجيستية، مقامة على مساحة 96 فداناً لخدمة حوالي 10 مليون نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنيه وستساهم في توفير ما يقرب من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.