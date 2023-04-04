نائب محافظ البحيرة توافق على إقامة 11 مشروعا استثماريا يوفر 4149 فرصة عمل

أعلنت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة عن موافقة اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة على إقامة عدد 11 مشروعا استثماريا يوفر 4149 فرصة عمل لأبناء المحافظة باستثمارات تناهز 1.4 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن البحيرة محافظة صديقة للإستثمار ولديها كافة المقومات الإستثمارية الجاذبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للإستثمار اليوم بمجمع دمنهور الثقافي برئاسة الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر – السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس – السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة حيث تم الموافقة على إقامة عددا من المشروعات.

وتشمل تلك المشروعات مجمع صناعي يضم عدد 17 مصنع ومول تجاري وإداري على مساحة إجمالية 135 الف م2 بناحية المهدية بأبو المطامير بتكلفة إجمالية مليار و131 مليون جنية ويوفر 3784 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة ويشمل المجمع (4 مصانع مواد غذائية – مصنع أدوية ومستلزمات طبية – مصنع أسمدة عضوية ومبيدات، و مصنع كيميائى مصنع مستلزمات إنتاج زراعي خراطيم ومواسير و عدد 4 مصانع إلكترونيات كهربية وهندسية، بالاضافة الى مصنع أعلاف – محطة فرز وتعبئة – ثلاجة حفظ خضر وفاكهة – مول تجاري وإداري ).

كما تشمل المشروعات ثلاجة خضار وفاكهة على مساحة 400 م2 بناحية جنوب التحرير بمركز بدر بتكلفة 2 مليون جنية وتوفر 5 فرص عمل، ومحطة فرز وتعبئة خضار وفاكهة على مساحة 2000 م2 بناحية وادى النطرون بتكلفة 4 مليون جنية وتوفر 15 فرصة عمل.

وتشمل تلك المشروعات إنتاج حيواني بمشتملاته على مساحة 2550 م2 بناحية قرية آدم بمركز أبو المطامير بتكلفة 6 مليون و472 ألف جنيه ويوفر 10 فرص عمل، ومحطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 2000 م2 بناحية سيدي غازي بكفر الدوار بتكلفة 5 مليون و865 ألف جنيه وتوفر 27 فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.

كما تشمل حظيرة إنتاج حيواني على مساحة 3000م2 بناحية أبوالمطامير بتكلفة 2 مليون و30 ألف جنيه وتوفر 20 فرصة عمل، بالإضافة إلى مشروع إنتاج حيواني على مساحة 91 ألف م2 بناحية قرية آدم بمركز أبو المطامير بتكلفة 203 مليون جنيه وتوفر 106 فرصة عمل.

كما تمت الموافقة على محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية ومصنع تخليل زيتون على مساحة 10 ألآف م2 بمركز وادي النطرون بتكلفة 10 مليون جنيه وتوفر 60 فرصة عمل، ومحطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 10 ألآف م2 بناحية كفر بولين بكوم حمادة بتكلفة 5 مليون جنية وتوفر 50 فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.

كما تشمل المشروعات مصنع مواد غذائية (حلويات – بسكويت – شيكولاتة) ومنتجات ألبان على مساحة 7550 م2 بناحية المهدية بأبو المطامير بتكلفة 15 مليون جنيه ويوفر 20 فرصة عمل، بالاضافة إلى مصنع فرز وتجميد وتصنيع الخضر والفاكهة على مساحة 11200 م2 بناحية المهدية بمركز أبوالمطامير بتكلفة 8 مليون و680 ألف جنيه وتوفر 62 فرصة عمل.

هذا وقد أكدت الدكتورة نائب محافظ البحيرة على إلتزام كافة مشروعات الإنتاج الحيواني بالمبادرة الرئاسية لتحسين السلالات، مشيرةً إلى إهتمام رئاسة مجلس الوزراء بالإستثمار وتقديم الدعم لسرعة الترفيق والتواصل مع المستثمرين وإنهاء التراخيص اللازمة وفقاً للقانون.

ووجهت بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات والدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين دون الإخلال بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة فى هذا الشأن لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل، مع تطوير الأداء بجميع الوحدات المحلية بإستمرار لوضعها على خريطة الإستثمار بالمحافظة مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات من خلال اللجان المشكلة.

وأوضحت أنه سيتم دراسة الأراضي التى تصلح لإقامة مشروعات عليها وكذا سيتم وضع آلية لإستخراج تراخيص البناء بالمناطق الصناعية.

مشيرةً إلى أهمية الإستثمار بإعتباره درع أساسي للتنمية وله دور كبير فى المشاركة بالناتج القومى.

وأضافت نائب محافظ البحيرة أنه سيتم خلال الفترة القادمة إنعقاد المجلس الإستشاري للإقتصاد والإستثمار ودعم المجتمع، كما أن إستضافت مصر للمؤتمر السنوي للمناخ COP27 يضع نصب أعيننا مراعاة كافة الأنشطة الصديقة للبيئة والتى تخدمها.

وفى نهاية الإجتماع تم تكريم كل من المهندسة لجين رحومة – مدير مكتب خدمة المستثمرين السابق و هشام عناني – مدير إدارة المركبات لبلوغهما سن الكمال تأكيداً أن البحيرة لا تنسى أبنائها ممن اخلصوا فى أداء عملهم بكل حب وتفاني وجد وإجتهاد.