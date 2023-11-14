نائب محافظ البحيرة: تنفيذ 9306 مشروعات بتكلفة 141 مليار جنيه منذ 2014

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما شهدته الدولة المصرية من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضتها الاقتصادية في جميع ربوع الدولة المصرية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأضافت في تصريحات لها أنه جار العمل في 2538 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليارا و700 مليون جنيه.

وتابعت: شهدت المحافظة منذ عام 2014 وحتى الآن تنفيذ 9306 مشروعات في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 141 مليارا و300 مليون جنيه جنية، تم الانتهاء من 6768 مشروع بتكلفة إجمالية 78 مليارا و 600 مليون جنيه.

كما أكدت أن قطاع الإسكان قد شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة حيث تم إنشاء 7902 وحدة سكنية جديدة بنطاق المحافظة موزعة على 4 مراحل بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وبلغ إجمالي ما تم تسليمه من تلك الوحدات 7098 وحدة سكنية لمستحقيها وجار تسليم 804 وحدات سكنية أخرى.

وأشارت إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي وبمشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية.