نائب محافظ البحيرة: تمويل 33368 مشروعا بالبحيرة بقيمة 3.2 مليار جنيه  

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اهتمام الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال “مشروعك”، لما له من دور محوري فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 ، التي تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأضافت في تصريحات لها أن المشروع شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن 3 مليارات و215 مليونا و526 ألف جنيه، وذلك لتمويل 33 ألفا و368 مشروعاً استثمارياً متنوعاً تجاريا وصناعيا وزراعيا وخدميا، وساهمت تلك المشروعات في توفير أكثر من 86 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأشار أكرم مكرم – المدير التنفيذي لـ”مشروعك” أن إجمالي حجم القروض الممنوحة خلال شهر أكتوبر الماضي من خلال (مشروعك ) 4 ملايين و940 ألف جنيه وذلك لتمويل 21 مشروعاً استثمارياً متنوعاً، ساهمت في توفير 55 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة، إذ أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذي يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحة قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة “مشروعك” وتكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.