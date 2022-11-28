نائب محافظ البحيرة تقوم بجولة مفاجئة لمصنع الغاز بكفر الدوار

قامت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد، واللواء عبد العزيز قطاطو – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، ومن خلال لجنة تضم العميد محمد بلبع – مدير الحماية المدنية بالبحيرة، ووكلاء وزارة التموين والقوى العاملة ومسئولي الأمن الصناعي، بجولة مفاجئة لمصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار.

حيث قاموا بمتابعة مراحل تعبئة الإسطوانات وسير العمل بالمصنع وخطوط الإنتاج بدءً من مرحلة إستلام الإسطوانات والكشف عليها والتأكد من سلامتها، ثم متابعة مراحل التعبئة مروراً بعملية الكشف بعد التعبئة والإختبارات الخاصة بمراحل ما بعد التعبئة “مرحلة إختبار المياة” وقياس ضغط الإسطوانات.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية توفير أحدث الأجهزة للكشف على الإسطوانات والتأكد من كفاءتها وجودتها، كما وجهت بمراجعة كافة إشتراطات الحماية المدنية والأمن والسلامة والصحة المهنية بالمصنع، مشيرةً إلى ضرورة مراعاة الإلتزام بالدقة والمهنية في إختيار العاملين وأهمية تدريبهم التدريب الأمثل بصفة دورية لتطوير العمل بشكل مستمر والحفاظ على القدرة الإنتاجية للمصنع.

كما تم تفقد تجربة حية للوقوف على كافة الملاحظات والتصرفات بمنظومة العمل وسلوكيات التعامل الصحيحة للتأكيد عليها والغير صحيحة لتقويمها وتصحيحها لضمان أمن وسلامة جميع العاملين.

وخلال جولتها أشارت الدكتورة/ نهال بلبع إلى وجود ملاحظات خاصة بالمصنع وأمهلتهم ٤٨ ساعة لتلافي كافة الملاحظات، مشددةً على ضرورة الإلتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين وكذا إتخاذ كافة تدابير الأمن الصناعي والحماية المدنية.

كما قامت نائب محافظ البحيرة، بعقد لقاء مع العاملين، وأستمعت لمدير المشروع وعدد من العاملين بالمصنع، حيث قاموا بإستعراض عدد من المقترحات.

حيث أكدت على أهمية المصنع كمشروع هام من مشروعات المحافظة، مشيرةً إلى أهمية قيام إدارة المشروع بتحقيق أقصي إستفادة ممكنة وتطوير العمل والأداء به بصفة مستمرة، مشيرةً إلى أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة لدخول الغاز الطبيعي كما أن مراكز وقرى محافظة البحيرة شهدت مشروعات كبري بدخول الغاز الطبيعي بها وبخاصةً بالقرى المنفذ بها المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، الأمر الذي يعد إضافة كبيرة وملموسة على حياة المواطنين، هذا بالإضافة إلى ميزة الإستخدام الآمن مما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين.