نائب محافظ البحيرة تعلن الموافقة على إقامة 18 مشروعا استثماريا متنوعا

أعلنت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة عدد 18 مشروعا استثماريا فى مجالات مختلفة تتنوع ما بين التصنيع والإنتاج الحيواني وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية والأسمدة والزيوت النباتية، تعمل على توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وقالت إن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للاستثمار ولديها جميع المقومات الاستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.

وأكدت أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار، وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية، وذلك لمتابعة احتياجاتها أولا بأول وسماع مطالب المستثمرين والاستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام، موجهة بعقد لقاءات شهرية مع المستثمرين بكل وحدة محلية بمشاركة المختصين والخبراء فى مجال الاستثمار وتطوير الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار اليوم بمجمع دمنهور الثقافي برئاسة الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس – السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة، حيث تم الموافقة على إقامة 18 مشروعا.

وتضم المشروع، مشروع إنتاج حيواني بوادي النطرون علي مساحة 2500 م2 بتكلفة استثمارية تتجاوز 6 ملايين جنيه ويوفر 10 فرص عمل، ومشروع إنتاج داجني بوادي النطرون على مساحة 10000 م2 بتكلفة استثمارية بلغت 5 ملايين جنيه ويوفر 5 فرص عمل.

وإضافة عدد 4 مشروعات فى مجال تخليل وعصر الزيتون بوادي النطرون على مساحة 13 ألف متر، بتكلفة استثمارية بلغت 24 مليون جنيه وتوفر عدد 135 فرصة عمل.

وكذا إقامة 5 منافذ بيع مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية ومعدات وآلات زراعية على مساحة 2500 م2 بمركز أبو المطامير لتوفير 20 فرصة عمل بتكلفة إجمالية بلغت مليون و250 ألف جنيه، بالاضافة إلى محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 2000 م2 بالرحمانية لتوفير عدد 20 فرصة عمل وبتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه.

وفى ختام الاجتماع أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، علي أهمية تشجيع الإستثمار والمستثمرين الجادين والعمل علي تهيئة المناخ الجاذب وتذليل جميع العقبات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية، وذلك تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، على قيام جميع أجهزة المحافظة بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات والدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين دون الإخلال بالقواعد والضوابط والقوانين المنظمة فى هذا الشأن لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل، مع تطوير الأداء بجميع الوحدات المحلية بإستمرار لوضعها على خريطة الإستثمار بالمحافظة مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات من خلال اللجان المشكلة.

كما أشار الأستاذ كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، إلي أهمية قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل المستمر والمتابعة الميدانية لكافة المشروعات الاستثمارية المنفذة بنطاق وحداتهم المحلية والوقوف علي موقفها التنفيذي وتذليل ما يعترضها من معوقات، وطرح رؤي وأفكار جديدة لكيفية استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها والعمل على استثمارها جيداً لزيادة مصادر الدخل، مشيراً إلى أهمية الإستثمار بإعتباره درع أساسي للتنمية وله دور كبير فى المشاركة بالناتج القومى.