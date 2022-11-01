نائب محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لمواجهة أي زيادة في الأسعار وإقرار تخفيضات

عقدت اليوم نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، إجتماعاً بحضور المهندس حازم الأشموني – السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد، ود/ وليد الشرمة – عضو مجلس الشيوخ و دعاء قنديل – أمين صندوق الغرفة التجارية ممثلي الغرفة التجارية بالبحيرة ومديري مديريات التموين والزراعة والطب البيطري، والجهات المعنية والقيادات التنفيذية وكبار التجار والموردين بنطاق المحافظة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على تنفيذ قرارات الأستاذ الدكتور مصطفي مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضبط منظومة الأسعار والرقابة على الأسواق، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشددة على ضرورة مراقبة الأسعار وضبط الأسواق والعمل على ضخ السلع والمنتجات بإستمرار، وكذا عدم الزيادة فى الأسعار، مشيرة إلى توافر كافة إحتياجات المواطنين من السلع المختلفة.

وأضافت أن الهدف الرئيسي من تكثيف الحملات التموينية خلال هذه الفترة هو تحقيق الحماية الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين والحفاظ على إستقرار حركة السوق، مؤكدةً على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بإحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية.

وقد تناول الإجتماع نقاش وحوار تفاعلي مع عدد من كبار الموردين والتجار ورجال الأعمال حول سُبل تعزيز دور المشاركة المجتمعية من خلال تضافر الجهود وتكثيف أوجه التعاون مع كافة الجهات والقطاعات ووضع آليات لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وتم تبني مبادرة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة خصم من ٢٠ : ٣٠ ٪ وذلك بالتنسيق بين عدد من رجال الأعمال وكبار التجار والموردين ورؤساء الشُعب بالغرفة التجارية، وذلك فى المواقع التي تشهد رواجاً ونسب تردد كبيرة من المواطنين بمدن ومراكز المحافظة وتستهدف المبادرة إتاحة السلع على نطاق واسع بأسعار تنافسية مخفضة وتحقيق رواج وسيولة فى حركة بيع السلع الغذائية بما يخدم مصلحة المواطنين.

وكذا التوسع فى فتح المنافذ وتوفير سيارات متنقلة لبيع السلع بالأسعار الإقتصادية المخفضة.

وناشدت محافظة البحيرة المواطنين الإبلاغ عن أي زيادة في الأسعار أو نقصان في السلع على الأرقام التالية :

– غرفة عمليات محافظة البحيرة :

• الخط الساخن: ١١٤

• أرضي: ٠٤٥/٣٣٤٩٤٤٧ – ٠٤٥/٣٣٥٦٣٩٧

– جهاز حماية المستهلك :

• الخط الساخن: ١٩٥٨٨

• أرضي: ٠٤٥/٣١٩٢٤٨٠

• تطبيق واتساب: ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩