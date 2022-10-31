نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج الألواح الخشبية بإدكو

استقبلت اليوم الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بديوان عام المحافظة المهندس أحمد بركة – رئيس مجلس إدارة شركة WOTECH ) مصنع إنتاج الألواح الخشبية) بإدكو بحضور اللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد لبحث كافة الأوضاع الخاصة بمصنع إنتاج الألواح الخشبية بإدكو والمقرر بدء التشغيل التجريبي له خلال الفترة القادمة.

وأكدت نائب المحافظ أن المشروع يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، وتم إنشاؤه وفقاً لأحدث المواصفات الأوروبية والتكنولوجيا العالمية بتكلفة إجمالية ٤.٥ مليار جنية ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى ٢.٥ ألف متر مكعب ألواح خشبية سنوياً ويعتمد على كمية ٢٤٥ ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من قش الأرز واستغلاله بشكل كبير بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلاً من حرق قش الأرز للقضاء نهائياً على ظاهرة السحابة السوداء والإضرار بالبيئة الناجمة عنه وتحقيق مردود وعائد إقتصادي جيد للمزارعين.

ويسهم المشروع في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وسد احتياجات السوق المحلى المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية MDF، وكذلك دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية في الأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ وغيرها وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة، وفق بلبع.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع على أن المشروع أحد الحلول الفاعلة التي تطبقها وزارة البترول لدعم جهود الدولة في تحويل قش الأزر من أحد التحديات البيئية نتيجة حرقه، إلى فرصة للإستغلال الإقتصادي وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيعه بطرق متطورة لتوفير منتجات ذات عائد إقتصادي متميز ويتزايد عليها الطلب محلياً، وهو ما يعمل هذا المشروع على تحقيقه.