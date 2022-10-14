نائب محافظ البحيرة تتفقد مركز التدريب المهني بحوش عيسى وتتابع تجربة عملية للمتدربين

تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة بالبحيرة، بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد.

وضم المركز عددا من الورش الفنية والتجهيزات الإدارية المقامة على مساحة 1500م2 بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه، ويضم أقساما فى مختلف القطاعات والمجالات كما يتم تنظيم دورات تدريبية فى مجالات (الطاقة الشمسية – التفصيل والحياكة – صيانة الحاسب الآلى – صيانة المحمول – تركيب وصيانة الدش – التشغيل على الماكينات – النجارة – الخراطة – الحدادة).

ويقدم المركز خدمات مجانية للمتدربين من أبناء المركز والمراكز المجاورة من خلال الدورات التدريبية على مدار العام تحت إشراف مديرية القوى العاملة حيث تعقد بالمركز 3 دورات تدريبية لكل نشاط على مدار العام وتبلغ مدة الدورة الواحدة 60 يوما يمنح بعدها المتدرب شهادة اجتياز الدورة التدريبية التى تؤهله لسوق العمل الخارجى، إضافة إلى المزايا التى يقدمها المركز للمتدربين ( بدل انتقال – أدوات مكتبية وملابس للتدريب – توقيع الكشف الطبي على المتدربين – الحصول على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة).

وتابعت نهال بلبع، تجربة عملية لتوليد الطاقة الكهربائية من ألواح الطاقة الشمسية، قام بتنفيذها المتدربون، والتي كشفت عن المستوى الفني المتميز الذي وصلوا إليه.

وأكدت أن المركز يعد ثمرة تضافر جهود وزارة القوى العاملة مع المحافظة فى إطار إهتمام الدولة بتدريب وتأهيل الأيدي العاملة وإنشاء مراكز تدريب مهنية لإعداد كوادر بشرية مميزة وتأهيلهم لسوق العمل.

وحضر الجولة، عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، وعثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة.