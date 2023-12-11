نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان دمنهور في الانتخابات الرئاسية

قامت اليوم الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، بتقدم المسيرة الوطنية الحاشدة والتي انطلقت من أمام لجنة مركز إعداد القادة مروراً بمكتبة مصر العامة وحتي لجنة الوافدين بمحطة قطار دمنهور، كما تفقدت سير وانتظام العملية الانتخابية بهذه اللجان وذلك بحضور خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA .

يأتي ذاك فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية وتشجبع وحث السادة المواطنين على المشاركة والنزول للتصويت فى سباق الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت د نهال بلبع، علي تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح العملية الانتخابية وذلك بتوفير كافة الإجراءات المطلوبة للتيسير علي الناخبين مع توفير مظلات وأماكن إنتظار ومقاعد لكبار السن بالإضافة إلي كراسٍ متحركة بكل مقر وتنظيم أماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

هذا وتجدر الإشارة إلي أنه تم تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها 672 مركز انتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين لاستقبال أكثر من 4 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم.

حيث أشادت نائب محافظ البحيرة بوعي المواطنين والإقبال المتزايد الذي شهده سباق الإنتخابات منذ اللحظات الأولى، الأمر الذي يبرهن علي مدي الوعي والإنتماء والسعي لبناء الدولة ومؤسساتها، مؤكدة علي أهمية المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات باعتبارها واجب وطني ملح لمواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على الإستقرار وما تم إنجازه فى العديد من المجالات.