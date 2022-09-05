نائب محافظ البحيرة تتفقد عددا من مشروعات مبادرة حياة كريمة بحوش عيسى

التقت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بعدد من المواطنين للإطلاع على الموقف التنفيذي لمبادرة “حياة كريمة” بحوش عيسى، وذلك بمدرسة كفر الواق الإبتدائية.

جاء ذلك حضور المهندس حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد و عمر لبيب – رئيس مدينة حوش عيسى.

وإستمعت نائب محافظ البحيرة، إلى المواطنين الذين أشادوا بالجهود التى تمت في شتى القطاعات والتى لم تشهدها المدينة من قبل، كما تم الإستجابة لطلبات عدد من المواطنين، والتوجيه بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير كافة أوجه الدعم للمواطنين للتيسير عليهم وضمان تقديم أفضل خدمة لهم.

و أكدت نائب المحافظ على أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم، مشددةً على ضرورة مشاركة وإنخراط الأسر فى برامج تنظيم الأسرة “حقك تنظمي” والتي تستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

و أعلنت نهال بلبع، عن قيام محافظة البحيرة بإطلاق ملتقى توظيف لشباب الخريجين من التعليم الفني بإشراف من مديرية التربية والتعليم والقوى العاملة وجهاز تشغيل شباب الخريجين والذي سيوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل بعدد من القلاع الصناعية والشركات المتواجدة على أرض محافظة البحيرة، وذلك من خلال التقدم إلى المدرسة الفنية التي تم التخرج منها وملء نموذج طلب مخصص لهذا الغرض.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة الوصول إلى أعلى درجات الإلتزام بالجودة العالية أثناء تنفيذ الأعمال لتقديم أرقى الخدمات للمواطنين، حيث أن الهدف الأساسي من المبادرة هو تطوير وبناء الإنسان المصري جنباً إلى جنب مع بناء البنية التحتية، لإحداث نقلة نوعية وطفرة كبيرة فى حياة الملايين من أبناء الشعب المصري.

وتم تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية القرنين، وإستمعت لشرح تفصيلي عن مكونات المحطة والتي يتم تنفيذها على أحدث النظم والمواصفات الفنية بطاقة 2500م2/ يوم مرحلة أولى، وتتكون الوحدة من ( مبنى المدخل والمصافي – 2 حوض تهوية – 2 حوض ترسيب نهائي – ٣ أحواض تجفيف – بيارة الحمأة الزائدة – 2 حوض مكثفات – مبنى نوافخ الهواء – أحواض تلامس الكلور – مبنى الورشة والمخزن – مبنى الإدارة والمعمل – مبنى المولدات – مبنى أسطوانات الكلور – مبنى الأمن – مبنى المحولات – خزان وقود) .

كما قامت بتفقد محطة رفع الصرف الصحي، وتتكون من محول كهرباء وكشك مولد وخزان وقود ومخزن وورشة وغرفة قياس التصرف وغرفة المحابس الرئيسية وغرفة الصمام الحاجز وبيارة قطر 4 م، وكذا تفقد مشروع سكن كريم (موقع الكردود) والذي يتكون من 6 عمارات ملحق بها 6 حظائر وتصل مساحة الوحدات السكنية بها 100م2.

وفى سياق متصل قامت نائب المحافظ بتفقد المكتبة المتنقلة للخدمات الثقافية بقرية القرنين والتي توفر للأطفال خدمات مكتبية ومعلوماتية وإعارة خارجية للكتب وأنشطة ثقافية ومكتبة إلكترونية وإنترنت وأنشطة ومعارض فنية ودورات تدريبية، كما شهدوا عدد من الأنشطة الفنية لأطفال القرية مثل الرسم والإلقاء والقصص ومسابقة معلومات عامة.

كما قامت نائب محافظ البحيرة بتفقد المجمع الزراعي والذي يتكون من جمعية زراعية ووحدة إرشاد زراعي ووحدة بيطرية علي مساحة إجمالية 330م2، وكذا تفقد وحدة طب الأسرة والوحدة الصحية بقرية القرنين.

ثم قامت بالتوجه لقرية كفر الواق لمتابعة عدد من المشروعات المنفذة بالقرية، ومنها مجمع الخدمات الحكومية والذي يتكون من أرضي وطابقين لتقديم خدمات الشهر العقاري والبريد والتموين والتضامن الإجتماعي ومركز تكنولوجي وسجل مدني ووحدة محلية ومجلس محلي.

كما قامت بتفقد مركز شباب قرية كفر الواق، والمنفذ به ملعب لكرة القدم وعدد من القاعات لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية المتنوعة.

ومن الجدير بالذكر ان إجمالي عدد المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة 8868 مشروع فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى ( دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون ) بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 عمودية و3967 قرية وتابع، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

حضر اللقاء والجولة السفير رضا الطايفي – مدير صندوق مكاتب مصر العامة، والدكتور أحمد أمان – منسق عام مكتبات مصر الإقليمية، ومديرى مديريات الصحة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الإجتماعي، الزراعة وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومنسقي مؤسسة “حياة كريمة” بالبحيرة ومنسق اللجنة التنظيمية لمتابعة مبادرة “حياة كريمة” بالمحافظة والقيادات التنفيذية.