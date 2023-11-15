نائب محافظ البحيرة تترأس حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء محمود هويدي مدير الأمن واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وياسر مهنا الدميني رئيس مركز ومدينة رشيد، حملات إزالة لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود والتصدي للتعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

أسفرت الحملات عن إزالة 86 حالات لتعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 1134 م٢ بمركز ومدينة رشيد وعدد من المراكز الأخرى، وتنوعت ما بين أعمدة خرسانية وأسقف مكتملة وقواعد وسملات وأسوار مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت ومباني مكتملة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدي بكل حزم لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المخالفين.

كما شددت على تكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 76 حالة تعد بمساحة 10959 م2 بنطاق 10 مراكز عبارة عن إزالة 15 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 3603 م2 بقرى المسين وطيبة وكوم زمران والوفائية بالدلنجات عبارة عن أعمدة خرسانية وقواعد ومباني مقسمة أسوار طولية وعرضية من الطوب الأبيض.

بالإضافة إلى 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1950 م2 بنطاق قرى دسونس أم دينار وزاوية غزال وشرنوب و الأبعادية بدمنهور عبارة عن أعمدة خرسانية وأسقف مكتملة وقواعد وسملات وأسوار ومباني مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت.

و 10 حالات تعد بمساحة 1134 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأعمدة خرسانية برشيد، بالإضافة إلى 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 980 م2 بنطاق قرية ديروط بالمحمودية و 8 حالات تعد بمساحة 975 م2 بمدينة الرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وسملات خرسانية وسقف خرسانى.

بالإضافة إلى 3 حالات تعد بمساحة 900 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومباني بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الاسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرية ابو بكر الصديق ببدر، و 5 حالات تعد بمساحة 499 م2 بإدكو، كما تم إزالة 6 حالات تعد بمساحة 450 م2 بشبراخيت، و 4 حالات تعد بمساحة 308 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وأعمدة خرسانية بقرية بولين بكفر الدوار.

بالإضافة إلى إزالة حالتي تعد بمساحة 160 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب البلوك بقرية الحمراء بوادي النطرون.