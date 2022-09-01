نائب محافظ البحيرة تبحث مع عدد من المستثمرين سبل تذليل العقبات أمامهم

زارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم مدينة وادي النطرون، بحضور م/ حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء/ محمد شوقي بدر – السكرتير العام المساعد، واللواء/ حازم عنان – مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعقدوا لقاءً مع بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية وتم الاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تنمية المنطقة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على النظر فى تلك المطالبات والمقترحات والعمل على حلها فى أسرع وقت، كما قام مسئولي شركات الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية بالرد على الاستفسارات وإيضاح الأمور الخاصة بالتقديم وتوصيل تلك المرافق.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو خطوات كبيرة وإيجابية وحقيقية على أرض الواقع لدعم الاستثمار الجاد والوصول إلى تنمية صناعية كبيرة على أرض المحافظة نظراً لما تمثله تلك الصناعات من إضافة كبيرة للناتج القومي والاقتصاد الوطني.. كما نأمل خلال الفترة القادمة السعي بخطى حثيثة لتوطين الصناعات المحلية للتصنيع وإحلال المنتج المحلى بديلاً عن المستورد وأشارت أن وادي النطرون شهدت خلال الفترة الماضية طفرة وجهود كبيرة، كما أن المنطقة الصناعية تعد من المناطق الصناعية الواعدة القادرة على ذلك.

وشددت على تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات للتأكد من جدية والتزام أصحابها بتنفيذ مشروعاتهم.

كما استعرض السكرتير العام للمحافظة جهود محافظة البحيرة لتنمية وترفيق المناطق الصناعية ودعم المستثمرين الجادين، وكذا المتابعة الدورية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، مضيفاً أن السنوات الأربع الماضية شهدت تحركاً كبيراً وغير مسبوق لدعم المستثمرين وزيادة الاستثمارات والآفاق الاستثمارية على أرض المحافظة.

ونقل مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية تحيات المهندس أحمد سمير – وزير التجارة والصناعة واللواء/ محمد الزلاط – رئيس هيئة التنمية الصناعية، مؤكداً أن الهيئة إتخذت العديد من الإجراءات والخطوات للتيسير على المستثمرين وتسهيل التراخيص كما أنه جاري التنسيق مع المحافظة لإفتتاح فرع بالبحيرة خلال الفترة القادمة للتيسير على المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بطرح مجموعة من المجمعات الصناعية بمختلف المحافظات بالإضافة إلى المناطق الصناعية لدفع العمل والإنتاج كما تقوم بالتعاون المستمر لتذليل أي معوقات أمام الحركة المتزايدة للصناعة والإستثمار التي تشهدها مصر حالياً.

وقامت الدكتورة نهال بلبع، وجميع الحضور بجولة تفقدية لبعض الشركات بالمنطقة الصناعية، تابعوا خلالها انتظام العمل والإنتاج بتلك المصانع وشملت تلك الجولة المصانع وعددا من شركة الشركات التي تضم شركة سعيد للأسمدة لإنتاج أكسيد وكبريتات الماغنسيوم ومخصبات زراعيـة علـى مساحة 6650 م2 بطاقة إنتاجية 20 ألف طن سنوياً بتكلفة استثمارية بلغت 100 مليون جنيه ويعمل بها 63 عاملا.

بالاضافة الى شركة أليكسا للأسمدة لخلط وتعبئة أسمدة ومبيدات زراعية وإنتاج سماد نترات الكالسيوم ومقامة على مساحة 2500 م2 بطاقة إنتاجية 1400 طن سنوياً بتكلفة استثمارية بلغت ٢٥ مليون جنيه ويعمل بها 15 عاملا.

بالاضافة الى شركة فالكون لتصنيع منتجات متنوعة من الفايبر جلاس ومقامة على مساحة 2500 م2 وبطاقة إنتاجية 100 وحدة سنوياً بتكلفة استثمارية 40 مليون جنيه ويعمل بها 45 عاملا، وشركة إيجي فيرت للأسمدة لإنتاج كبريتات البوتاسيوم وكلوريد الكالسيوم وحامض الكبرتيك ومقامة على مساحة 31315 م2 بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنوياً بتكلفة استثمارية بلغت 350 مليون جنيه ومستهدف زيادة الاستثمار إلى مليار جنيه بعد التوسع ويعمل بها 170 عاملا.

حضر اللقاء والجولة م/ السيد حمزة – رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، م/ هبة السنهوري – مدير المناطق الصناعية بالمحافظة، م/ السيد مرعي – المدير التنفيذي لمشروع الرصف الإنتاجي وممثلى عن شركتي الكهرباء ومياة الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.