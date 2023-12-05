نائب محافظ البحيرة تبحث مشاكل الأطباء

التقت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة والسيد اللواء / محمد شوقي بدر – السكرتير العام للمحافظة، بعدد من أطباء محافظة البحيرة للوقوف على المشكلات التى تواجهم والعمل على سرعة حلها وذلك بحضور د أحمد زغلول – نقيب أطباء البحيرة ود هاني جميعة – وكيل وزارة الصحة بالبحيره و د اسامة البلكي – الرئيس المفوض لمجلس الصحة الإقليمي و عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال كلمتها رحبت نائب محافظ البحيرة بالحضور ،وأشادت بالدور الكبير لجيش مصر الأبيض والجهود الكبيرة للأطقم الطبية وجميع العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مؤكدة على سرعة حل المشاكل التى تواجهم وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

كما أشارت الى دورهم الهام في المشاركة الإيجابية بالعملية الانتخابية كونه واجب وطني على كل مصري.مؤكدة أن جميع اجهزة الدولة تعمل في كافة الاتجاهات وعلى مختلف الاصعدة تحت القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية بهدف الحفاظ على امن وسلامة المواطن وتلبية كافة احتياجاتهم وأكد السيد اللواء محمد شوقى بدر أن المحافظة تسير في اتجاه واحد مع القطاع الصحي والطبي من اجل هدف واحد وهو امن وسلامة المواطنين مقدما الشكر لجميع العاملين بالصحة دون استثناء كأبطال يستحقوا التكريم .

وأشار د أحمد زغلول إلى دور القيادة التنفيذية فى مساندة الأطباء والدور الفعال لنقابة الأطباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكداً على ضرورة مشاركة الأطباء فى العملية الانتخابية.كما أشار د هانى جميعه إلى حجم الإنجازات التى تمت فى القطاع الصحى بالبحيرة حيث حدثت طفرة غير عادية ما بين عام 2014 حتى 2023 م فعلى سبيل المثال تم زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي لتصبح 636 ماكينة غسيل كلوى بدلا من 338 ماكينة، منهم 500 ماكينة جديدة و200 ماكينة لتوسعات جديدة و 304 إحلال وتجديد، وفيما يخص بنوك الدم أصبح لدينا 8 بنوك تجميعية بدلاً من بنك دم واحد تجميعى بالإضافة إلى علاج 3.5 مليون مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس C وعلاج 54000 حالة من قوائم الإنتظار.

كما أكد د أسامة البلكى أن حجم الإنجازات التى تمت على أرض البحيرة يعد اعجازا حقيقاً مشيراً الى دور نقابة الأطباء فى التعاون مع القطاعات المختلفه للوصول إلى أفضل الخدمات للمواطنين وخلال اللقاء تم تكريم د محمد منيسى- نقيب الأطباء السابق ا.د نبيل الوكيل- دكتور الجراحه العامه – وتكريم شهيد الواجب د محمد مسعود نائب مستشفى رشيد العام تقديراً لجهودهم المخلصه فى القطاع الصحى بالبحيرة.