نائب محافظ البحيرة تؤكد ضرورة التصدي لتعديات البناء المخالف

عقد اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافي.

استهلت نائب محافظ البحيرة الاجتماع بتقديم التهنئة لكل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد وذلك لتجديد الثقة بهما ومد خدمتهما لمدة عام آخر، متمنية لهم التوفيق والنجاح في تحقيق صالح الوطن والمواطنين والعمل على خدمة أبناء المحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع ضرورة التصدى لظاهرة التعديات بالبناء المخالف بكافة أنواعه ومواجهة المعوقات التى تعرقل اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مشيرة إلى أهمية دور المتغيرات المكانية فى أعمال الإزالات، مشددة على استمرار حملات إزالة التعديات وإلتزام رؤساء الوحدات المحلية بضوابط النيابة العامة وقيام موظفيهم بتحرير المحاضر بالضوابط المعمول بها لتحقيق المخالفة لأثرها القانونى، موجهة تحية شكر وتقدير لمديرية أمن البحيرة لدورها البارز والهام فى تحقيق المستهدف من حملات إزالة التعديات.

كما تم التأكيد على ضرورة استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 50 % وذلك بالمصالح الحكومية وتنفيذ كافة تعليمات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأكدت نهال بلبع، على الاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، حيث وجهت الوحدات المحلية بتكثيف أعمال تطهير وتسليك صفايات الأمطار ومطابق الصرف الصحي ومراجعة كافة الأعمال فى هذا الشأن، مع وضع سيارات الكسح والشفط والنافوري موضع الجاهزية وتوزيعها بالأماكن المحتاجة، وفى المناطق المنخفضة الأكثر تجمعاً لمياة الأمطار، مشددة على رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لمناسيب الترع والمصارف والتأكد من انتظام عمل جميع محطات الرفع والصرف بكامل طاقتها.

وتم استعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين) وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة رقم 154 وعرض منظومة الشكاوي الحكومية وعرض مركز معلومات المحافظة عن موقف اللجان الانتخابية.

كما تم استعراض ومناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس ومنها ضبط أسعار السلع الأساسية وتكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق، وترشيد استهلاك الكهرباء وإلتزام كافة المؤسسات الحكومية بتخفيض الاستهلاك بنسبة 50 %.

كما يتم التجهيز للانتخابات الرئاسية والتي من المقرر انعقادها داخل الجمهورية أيام 10, 11, 12 ديسمبر 2023 حيث تشارك المحافظة بـ 672 مقر انتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون مواطن ومواطنة.

وشدد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، على ضرورة تجهيز المقار الانتخابية والوقوف على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات الإدارية واللوجستية بها، والتي من شأنها التسهيل والتيسير على الناخبين والجهات المشاركة، مؤكدا أهمية مشاركة المواطنين وممارستهم لحقوقهم السياسية، فى أجواء ملائمة توفرها مؤسسات الدولة لضمان هذا الحق الدستوري.

وكرمت نائب محافظ البحيرة بتكريم عددا من العاملين بالوحدات المحلية لمراكز وادى النطرون وكفر الدوار وأبو المطامير وشركة مياه البحيرة، وذلك لمشاركتهم فى مجابهة السيول بمحافظة مطروح أكتوبر 2023، كما قامت بتكريم عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية والسعي المستمر لتحقيق أفضل المعدلات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.