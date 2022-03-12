نائب محافظ الإسكندرية تُعد البيانات الجغرافية لمنطقة النهضة بمشاركة 100 طالب

تابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، أعمال فريق إعداد وبناء قواعد البيانات الجغرافية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بمنطقة قبلى النهضة ويتكون فريق العمل من ١٠٠ طالب من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة الاسكندرية، وتحت الإشراف المباشر للأستاذ الدكتور أشرف عاشور رئيس القسم ونخبة من شباب أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

ويأتي ذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالإسراع من إعداد المخططات التفصيلية لكافة المناطق الموجودة بمحافظة الإسكندرية وخاصة المناطق الغير مخططة تنفيذًا للمخطط الاستراتيجى لمدينة الإسكندرية 2032.

وقالت عازر إن أعمال التفقد جاءت في إطار التعاون المثمر بين محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية متمثلة في قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، للإسراع من إعداد المخططات التفصيلية لكافة المناطق، وذلك تسهيلاً على المواطنين استصدار تراخيص البناء وضمان وصول الخدمات بنسب عادلة ومتوزانة لكافة المواطنين في جميع أنحاء محافظة الإسكندرية.

وأشارت عازر إلى أن فريق العمل مهتم بإعداد قواعد بيانات بناء على أسس علمية حديثة وبطريقة منظمة تضمن استدامة المخططات التي تنتج عن قواعد البيانات الجغرافية.



وأوضحت أنه تم التنسيق مع النواب المختصين بقطاع غرب الإسكندرية لتسهيل مهمة فريق العمل.

وخلال الجولة؛ تفقدت نائب المحافظ الوحدة الصحية المتواجدة بنطاق المنطقة، حيث وجهت بتكثيف تواجد الأطباء مراعاة لمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم.