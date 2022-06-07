نائب محافظ الأقصر: لدينا فرص استثمارية بالمحافظة وكفانا مستريحين

قال محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، إن المحافظة تمتلك فرصا استثمارية متعددة بخلاف القطاع السياحي الذي يميزها ويضيف للقطاع الاستثماري بُعد مميز لعرض منتجاته وخدمات المختلفة.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر البورصة للتنمية والذي يعقد حاليا في محافظة الأقصر، أن اهتمام البورصة المصرية بالتواجد في المحافظة يأتي في إطار النهج الحالي للدولة المصرية بالاهتمام بالعيد.

وأوضح نائب محافظ الأقصر، أنه يجب الاستثمار عبر الطرق الصحيحة السليمة ومنها البورصة، مشيرا إلى أنه كفانا ظهور مستريحين جدد.

ولفت عبدالقادر، إلى أن محافظة الأقصر تمتلك مشروعات متنوعة جديدة أضافت تنوع في النشاط الاستثماري منها مشروعات تجفيف الطماطم ومصنع السكر.

يذكر أن مؤتمر البورصة للتنمية – تحت رعاية رئيس الوزراء- يصل إلى محطته الرابعة في محافظة الأقصر عقب جولات في بورسعيد وسوهاج و قنا، ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة الاستثمار في سوق الأوراق المالية وعرض مزايا القيد والطرح في البورصة، على شركات المحافظات المختلفة.