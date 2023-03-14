نائب محافظ الأقصر: التأمين متناهي الصغر أبرز دعائم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، إن المحافظة تولي اهتماما خاصا لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر عدة عوامل.

وأوضح عبدالقادر خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للتأمين متناهي الصغر بمحافظة الأقصر اليوم الثلاثاء، أن أبرز هذه العوامل يأتي التأمين متناهي الصغر والذي يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لأصحاب هذه المشروعات، بجانب التغطية التأمينية المختلفة لكافة المشروعات.

وأكد على ضرورة العمل على رفع الوعي التأميني بكافة التغطيات التي توفرها وثائق التأمين متناهي الصغر لحماية تلك المشروعات وأصحابها.

وأشار إلى أن المحافظة وفرت كافة وسائل الدعم لهذه المشروعات عبر تهيئة البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات بالنقل ومنها محور شمال الأقصر لربط البر الغربي بالبر الشرقي.