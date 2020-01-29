نائب لوزير التنمية المحلية: انتظر 4 شهور لأحصل على إجابة على سؤال

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه تقدم بسؤال لوزير التنمية المحلية منذ شهر أكتوبر الماضي وطبقا للائحة يجب أن يكون الرد خلال شهر من تاريخه، لكنه لم يتلق إجابه حتى الأن، ويتعلق السؤال بإيرادات محافظة الجيزة، من أين تأتى وأين يتم إنفاقها، وهل يخصص منها مبالغ لقيادات الوزارة والمحافظة.

وتابع فى كلمتة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب أمس، إن إيرادات مركز الصف الذى يمثله لا يحصل على أى خدمات من الإيرادات، لافتا إلى أنه انتظر 7 ساعات بالجلسة اليوم ليسأل وزير التنمية المحلية.

وقال عابد إنه وجه السؤال من أجل أن يبنى على الإجابة استجواب، فهل من المقبول أن أنتظر 4 شهور؟

وتساءل: هل هذا هو التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.. هذا يؤكد أن الوزارة لا تهتم بأعمال المجلس، وأكد أنه ينتظر إجابة الوزير من خلال المضبطة “عندنا مشاكل كتير جدا فهل أنتظر 4 شهور أخرى للإجابة على سؤال يتعلق بمشكلة أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، التى ترأسها النائب سليمان وهدان ـ وكيل المجلس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وعن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضى المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها.

يشار إلي تقدم لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بمذكرة بشأن تجاهل مسئولو وزارة التنمية المحلية، دعوات اللجنة لحضور اجتماعاتها بشكل مستمر، لتقديمها إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لتوجيهها إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، لاتخاذ ما يلزم بشأن ذلك التجاهل لاجتماعات اللجنة.