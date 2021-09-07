سيـــاســة

نائب في مجلس الشيوخ : تطوير ميناء الإسكندرية يساهم في رفع تصنيفه عالميا

مؤكدا أن التطوير يعد أكبر وأضخم مشروع على الإطلاق داخل ميناء الإسكندرية، وسيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري
ياسمين فواز 10:43 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 10:43 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي  أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية، موضحا أن التطوير سيساهم في رفع تصنيف الميناء عالميا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ ، في تصريحات له اليوم، أن هذا التطوير يعد أكبر وأضخم مشروع على الإطلاق داخل ميناء الإسكندرية، وسيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري.

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وأشار إلي أنه من المستهدف أن يصل تداول الحاويات إلى نحو 1.25 مليون حاوية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلي أن تطوير ميناء الإسكندرية سيساهم فى استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة نظرا لتعميق الممر الملاحى للميناء ، بجانب أن إنشاء المحطة يعزز دور الميناء ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو أفريقيا والعكس، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية.

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وذكر النائب ، أن تطبيق هيئة ميناء الإسكندرية الفاتورة الموحدة، والتي تنضم إليها كافة الجهات العاملة بالميناء، وذلك تنفيذا لمنظومة الشباك الواحد شئ ايجابي للغاية وسوف يساهم في انجاز كافة المهام في أسرع وقت، لافتا إلي أن الرئيس السيسي دائما يؤكد مدى إهتمامه ومتابعته على أرض الواقع لكافة المشروعات القومية والتنموية ، وأن مصر شهدت طفرة حقيقية فى جميع القطاعات وخاصة قطاع النقل.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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