نائب في طلب إحاطة بشأن التصرف فى أملاك الدولة: القواعد مجحفة

ياسمين فواز تقدم النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمطروح، بطلب إحاطة للمهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وزير المالية، وزير الزراعة، وذلك بشأن التصرف فى أملاد الدولة. قال العميرى، إن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة لل

ياسمين فواز



تقدم النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمطروح، بطلب إحاطة للمهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وزير المالية، وزير الزراعة، وذلك بشأن التصرف فى أملاد الدولة.

قال العميرى، إن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، يعد مجحفًا ولا يحقق مصلحة المواطن.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه القواعد تسببت فى تعجيز كثير من راغبى التملك، لأنها لا تتناسب أو تتماشى مع أرض الواقع، ولا بد من إعادة النظر فى هذا القرار مرة أخرى، بما يتناسب مع طبيعة الأرض محل النقاش وأوضاع المواطنين ومراعاة الجهود التى بذلوها والتكلفة طوال السنوات الماضية، وعلى الحكومة أن تعى جيدًا أن الجميع يرغب فى التقنين ولكن بما يتماشى مع أرض الواقع، وتطبيقًا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.