نائب بالبرلمان يتقدم بمذكرة لقسم شرطة العمرانية للتصدي لظاهرة جمع البطاقات

حول قيام بعض الأشخاص بطلب صور البطاقات الشخصية من المواطنين بدون أى صفة رسمية، كما قاموا باستغلال احتياجهم للمال وأوهموهم بأنهم سيحصلون على مبلغ مالى قدره 300 جنيه

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو البرلمان ، والمرشح على دائرة العمرانية والطالبية، ولجنة رصد المخالفات الانتخابية، بمذكرة لقسم شرطة العمرانية والطالبية لوجود بعض ظواهر الاحتيال والنصب على المواطنين فى نطاق الدائرة.

وقال نائب البرلمان إنه دارت مؤخرا الكثير من الأحاديث حول قيام بعض الأشخاص بطلب صور البطاقات الشخصية ” بطاقات الرقم القومى” من المواطنين بدون أى صفة رسمية، كما قاموا باستغلال احتياجهم للمال وأوهموهم بأنهم سيحصلون على مبلغ مالى قدره 300 جنيه.

وطالب فؤاد مباحث شرطة العمرانية والطالبية بالسيطرة على مثل تلك الأمور، خاصة أنها متكررة خاصة فى فترات الدعاية الانتخابية.

وناشد “فؤاد” المواطنين بعد الانسياق وراء أى من تلك الدعوات التى تهدف الى استغلالهم وإهانتهم وإهدار كرامتهم.

ويخوض النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان الانتخابات البرلمانية المقبلة بالتنسيق مع علاء شلتوت على مقعدى دائرة العمرانية والطالبية تحت مظلة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تحت شعار #مع_الناس.