نائب «ريدكون للتعمير» يطالب بمعايير موحدة لمبادئ البناء الأخضر لتحفيز المطورين

قال أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركتي ريدكون للتعمير وريدكون للمراكز التجارية والإداري إنه يمكن تنفيذ عدة حلول لمساعدة القطاع العقاري على تخطي العقبات الاقتصادية الحالية.

أهم تلك الحلول إعداد معايير موحدة واضحة لتحفيز المطورين العقاريين على تطبيق مبادئ البناء الأخضر، مما سيشجع جهات التمويل الدولية على توفير حلول التمويل الأخضر وزيادة تدفق العملات الأجنبية للاقتصاد.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية لمناقشة مستقبل القطاع العقاري شارك فيها أحمد عبدالله.

اتحاد المطورين

وأكد عبد الله أهمية تشكيل اتحاد للمطورين العقاريين للعمل على متابعة أوضاع وتطورات القطاع بشكل دقيق، وتحسين علاقة وثقة العملاء بالمطورين، إلى جانب إصدار تصنيف للمطورين العقاريين العاملين بالتعاون مع الهيئات الرسمية، وفقاً للقدرة المالية والفنية لكل مطور.

وأضاف عبد الله أن القطاع لديه إمكانيات كبيرة نحو تصدير العقار لاستغلال الأوضاع الاقتصادية الحالية، مما يتطلب أن يقوم المطورين بالانتباه لاحتياجات العملاء الأجانب في الوحدات التي يتم تصدريها، منها التشطيب الكامل للوحدات وتوفير الخدمات الفندقية.

تنسيق مع الحكومة

وأوضح أنه من الضرورى على المطورين التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير آليات مصرفية تسمح للعميل الأجنبي بتحويل قيمة العقار إلى حسابه المصرفي في بلده الأصلي بنفس عملة الشراء عند بيعه.

وأشار إلى أهمية تطبيق المطورين لمبادئ الهندسة القيمية Value Engineering لجميع تخصصات المشروع، والتي تساهم في متابعة تكلفة الإنشاء بشكل دقيق، وكذلك التحكم في تكلفة المشروع قدر الإمكان.