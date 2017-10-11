نائب: ردم ترعة نجح حمادى يوفر 10 مليارات جنيه للدولة

ياسمين فوازتقدم النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب عن دائرة ساقلتة بسوهاج، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيه إلى وزير الري والموارد المائي، بشأن ردم ترعة نجع حمادي بطول 65 كيلو مترا من المسافة بين الفم "القناطر" وحتى حجز المستجدة وقرية الديابات، مضيفا أن الترع

ياسمين فواز

تقدم النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب عن دائرة ساقلتة بسوهاج، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيه إلى وزير الري والموارد المائي، بشأن ردم ترعة نجع حمادي بطول 65 كيلو مترا من المسافة بين الفم “القناطر” وحتى حجز المستجدة وقرية الديابات، مضيفا أن الترعة فى طول هذه المسافة ناقلة فقط للمياه ولا يوجد بها أي فرعات مباشرة وردمها يوفر ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه للدولة.

واوضح حسان أن إلغاء هذه المسافة سيكون له عائد اقتصادي كبير، والكثير من المصالح الأخرى منها: توفير الهالك من المياه نتيجة التبخر، وحل مشكلة الرى السنوية التي تحدث في فصل الصيف وهو ما يؤدي إلى إتلاف بعض المحاصيل والإضرار بالفلاحين، وتوفير الاعتمادات المالية التي تخصص لأعمال التطهير والصيانة، وتوفير المبالغ المخصصة لإنشاء الكباري على هذه الترعة.

وأضاف أن ردم الترعة سيوفر مساحة 1000 فدان على الاقل صالحة للبناء سواء سكن خاصا أو مشروعات تنموية مما يساعد في الحد من التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن ردم الترعة لن يكلف الدولة الكثير بسبب اقترابها من الهضبة الشرقية.

ولفت إلى أن الحل البديل لهذه الترعة هو إنشاء محطة رفع أمام حجز المستجدة لقربها من نهر النيل.

