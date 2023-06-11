نائب رئيس «AmiViz» : مجرمو التكنولوجيا أصبحوا أكثر إبداعا في تنفيذ تهديدات إلكترونية

أعلنت شركة “AmiViz” أول منصة للتجارة الإلكترونية لأعمال الشركات والمؤسسات لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، ،عن مشاركة قوية في الدورة الثانية من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني “caisec ’23” والمقرر عقده في القاهرة غدا و بعد غد.

وصرح “ياسر علي”، نائب الرئيس في مصر والأردن ولبنان والسعودية وأفريقيا لدى AmiViz:” نفخر بمشاركتنا هذه الدورة في مؤتمر “caisec ’23” نحن علي يقين من المؤتمر هو فرصة كبيرة لكل المتخصصين في هذا القطاع، كما يوفر بيئة مناسبة أمام المؤسسات المشاركة للحصول علي إستراتيجيات تأمينية فائقة التطور وتعد الأنسب في سبيل مكافحة الهجمات الأمنية.

وتابع : أصبح مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني شيء لا يمكن الاستهانة به كما أن المنطقة بأكملها بما فيها مصر نظراً لما تشهده من توسع كبير في قطاع التكنولوجيا أصبحت معرضة بشكل عنيف للهجمات الإلكترونية وبشكل منظم وأن تلك الهجمات هدفها بشكل أساسي إرباك الدول والشركات علي الصعيد السياسي و الاقتصادى و أيضا تهدد السلم والأمن الاجتماعي، فالهجمات متنوعة ومنظمة ومعقدة، كما أصبح مجرمو التكنولوجيا أكثر إبداعا في إحداث مثل تلك التهديدات وبالتالي أصبح الجميع علي الصعيد الحكومي و المؤسسي بحاجة إلى حلول غير تقليدية ليتم السيطرة عليها والكشف المبكر عنها، لذلك تقدم “AmiViz” لعملائها حلول وتقنيات حديثة تساعد على اكتشاف تلك الهجمات والثغرات الأمنية وحلها بطريقة سريعة وبشكل أدق والعمل على غلقها “.

وأضاف “ياسر”: “بدأت شركة AmiViz أعمالها في مصر أبريل 2019م واستطاعت خلال تلك الفترة أن تكون مصدر ثقة للعديد من العملاء والشركاء، وحققت نسب نمو متنامية ومتضاعفة في حجم أعمالها عاما تلو الآخر، كما لا يمكن أن ننكر تفوق السوق المصرية في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني فهى سوق واعدة للغاية، كما أن معدلات الوعي بهذا المجال أصبحت أعلى بكثير من الفترة السابقة، كما تعد مصر من الأسواق المتقدمة وتستوعب التكنولوجيا المتطورة على مدار السنوات الماضية”.

ويعد المؤتمر يعد أحد أهم الفاعليات الإقليمية بهذا القطاع الهام و الحيوي ويناقش أحدث الاتجاهات والقضايا المتعلقة بمجال الأمن السيبراني محليا وإقليميا ودوليا، كما يحظى المؤتمر باهتمام الخبراء و المتخصصين في مجال الأمن السيبراني كما تدعمه رئاسة مجلس الوزراء المصرية، فضلا عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية المصىرية الكبرى و وغيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية.

وأكدت “AmiViz” أن مشاركتها في مؤتمر “caisec ’23″سيكون استثنائيا هذه الدورة حيث تستعد لاستعراض أحدث ما توصلت إليه من الحلول المتطورة في مكافحة التهديدات الأمنية والحد من الهجمات السيبرانية، حيث يعد المؤتمر فرصة من أجل زيادة التوعية وزيادة فرص شرح الحلول المقدمة من AmiViz وأحدث تقنياتها وخدماتها في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، والتأكيد على أهمية تلك الحلول للقطاعات المختلفة، كما تعد فرصة طيبة لشركة AmiViz أن تلتقي فيها بعدد من الكيانات الوطنية و الدولية و قطاع الأعمال فضلا عن الالتقاء بمتخذي القرار في تلك القطاعات لتقدم لهم شرح وَافٍ للمنتجات والحلول وإطلاع شركائها علي أحدث ما تقدمه”.

وتوفر “AmiViz” حلول غير تقليدية متطورة تساهم في سد الفجوات وحل المشكلات المهمة للعملاء، فهذه الحلول من شأنها تمكين العملاء والشركاء من القفز بمستويات التأمين لبياناتهم و بنيتهم التحتية التكنولوجية إلي درجات متطورة من التأمين قد تصل إلى 98% للحد من التهديدات التي تتواجد في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني مثل EDR solutions وغيرها من الحلول المتكاملة، والتي تعتبر ضرورية للعملاء من أجل حمايتهم من الهجمات الأمنية التي لا يعرفون مصدرها، كما أن تلك الحلول تغطي جميع القطاعات المختلفة مثل قطاع الأعمال والقطاع التكنولوجي وقطاع البترول وغيرها سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

جدير بالذكر أن “AmiViz ” تعتبر أول سوق لأعمال الشركات تركز على صناعة الأمن الإلكتروني في الشرق الأوسط، وهى مصممة خصيصًا لخدمة مصالح بائعي التجزئة والموردين. وتوفر منصة الشركة للشركاء الوقت والمال وجعلهم على إطلاع جيد باتجاهات وفرص أعمال الأمن السيبراني في المنطقة. وتقدم سهولة في ممارسة الأعمال التجارية وتمكّن شركاء القنوات من توفير نقاط الوصول عن بُعد والحصول على العروض التوضيحية وتتبع مخزونهم وعرض الطلبات والمدفوعات.