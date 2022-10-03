نائب رئيس هيئة البريد : كراسات شروط «سكن لكل المصريين 3» متواجدة بوفرة في المكاتب

قال عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، إن مكاتب البريد شهدت إقبالاً كبيراً على شراء كراسات شروط مشروع سكن لكل المصريين (٣)، وذلك خلال اليوم الأول من بدء بيع الكراسات لجميع المواطنين بعد انقضاء الأسبوع الأول المخصص لبيع الكراسات لذوي الهمم، وذلك بالمكاتب التي تقع في النطاق الجغرافي لمحافظات مشروع الإعلان والبالغ عددها 23 محافظة.

وأوضح علوان، أن كراسات الشروط متواجدة بوفرة بمكاتب البريد بجميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية ولا يعتد بأسبقية الشراء؛ لذا تناشد الهيئة جميع المواطنين بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد؛ واستغلال ميزة استمرار العمل بالمكاتب لفترات مسائية.

وأشار إلى أن الهيئة خصصت غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة بيع الكراسات ودفع المقدمات على مستوى الجمهورية وفقاً لاحتياجات كل محافظة بهدف تسهيل عملية شراء الكراسات على المواطنين في جميع مكاتب البريد التي تقدم الخدمة والبالغ عددها ١٠٠٠ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الخدمة متاحة ومستمرة في المكاتب حتى موعد انتهاء التقديم فى ٢٧ أكتوبر الجاري.