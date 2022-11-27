نائب رئيس هواوي تكنولوجيز: مصر تحتاج إلى بعض الوقت للوصول لمرحلة النضج الرقمي

قال نادر المطيعني نائب رئيس شركة هواوي تكنولوجيز مصر ، إن التحول الرقمي يتضمن مجموعة عناصر منها البنية التحتية للاتصالات والتي شهدت ضخ استثمارات ضخمة خلال المرحلة الماضية من قبل المشغلين ، يلي ذلك البنية السحابية.

وأوضح المطيعني خلال الجلسة الأولي من فعاليات الدورة 26 من معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي 2025 أن مصر تحتاج إلي بعض الوقت للوصول إلي مرحلة النضج الرقمي

ورأي أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية ، أن الوضع الحالي يشهد تحسنا في رقمنة الخدمات ، معتبرا أن التغيير الناتج عن عملية التحول الرقمي يواجه تحديات منها الكسل أو الجهل أو تعارض المصالح .

وشدد مكي علي أهمية نشر التوعية بأهمية التحول الرقمي بين المواطنين من أجل نجاح تكامل الجهود بين الأطراف المعنية ، لافتا إلى أن المواطن يجب أن يدرك تماما دور التكنولوجيا في تغيير حياته اليومية تزامنا مع أهمية الأمن السيبراني.