نائب رئيس «ميونيخ رى»: إدارة المخاطر أداة مهمة لنجاح تجارب التأمين متناهي الصغر

قال ديرك رينهارد نائب رئيس مؤسسة “ميونيخ رى” إن التأمين متناهى الصغر يحقق التنمية المستدامة والشمول المالى وهو جزء من الاقتصاد.

وأضاف خلال الجلسة الرابعة من مؤتمر التأمين متناهى الصغر بالأقصر أن شركات التأمين التى تعمل فى نشاط متناهى الصغر يجب أن تؤسس إدارة مخاطر وتحديد أهدافها من ذلك النوع التأمينى وكذا معرفة احتياجات العميل.

وأكد أن هناك العديد من التجارب الناجحة في التأمين متناهى الصغر فى المغرب وكينيا والفلبين، لافتا إلى أن الرقمنة لعبت دورا مهما في نجاح التجربة، خاصة في القرى في ظل انتشار الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أهمية استخدام المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الموبايل فى ظل وجود 1.3 مليار شخص لديهم محافظ إلكترونية على الجوال.

وكشف عن إصدار 40 مليون وثيقة تأمين متناهى الصغر فى 2021 من خلال المحافظ الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك أسواقا رائدة في ذلك النشاط فى الولايات المتحدة وأوروبا.

وأكد أهمية تقنين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى للتأمين متناهى الصغر، لافتا إلى قيام 20 دولة بدراسة استخدام ضوابط وتشريعات لهذه التقنيات.

وأشار إلى ضرورة تعاون شركات التأمين مع الحكومة والقطاع الخاص من الشركاء فى نشاط التأمين متناهى الصغر.