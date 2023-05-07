نائب رئيس منظمة ميجا: نفذنا 27 مشروعا بقيمة 500 مليون دولار في مصر

قال اثيوبياس تافارا ، نائب الرئيس للوكالة الدولية للأستثمار والمخاطر (ميجا)، أحد الأذرع التابعة للبنك الدولي، إن مصر تعتبر واحدة من الدول التي تهتم المؤسسة بزيادة حجم استثماراتها فيها، لافتا إلى تنفيذها ٢٧ مشروعا بإجمالى تمويلات نصف مليار دولار.

وأكد دعم المؤسسة لمشروعات الغذاء محليا، وتقديم الضمانة للشركات للاسثمار في قطاعات مختلفة في مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق إطار استراتيجية الشراكة بين مصر والبنك الدولي للفترة ما بين عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٧ الذي نظمته وزارة التعاون الدولي مساء اليوم.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء، والبترول والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط الاقتصادي، والاقتصاد الاقتصادي، والتموين والتجارة الداخلية، فلسطين، والتضامن الاجتماعي، وعلوم وتكنولوجيا المعلومات، والمعلومات المائية والري، والصناعة والتجارة، والمشتركين المحليين، والبترول والثروة، والصحة، والصحة والسكان، والعدل.

وأكد أن المؤسسة تساعد أيضا في عملها على تعزيز القطاع الخاص.