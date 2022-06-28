نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يتطلع إلى تعزيز التعاون مع فرنسا

دعا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا الصين وفرنسا إلى دفع تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، ومواصلة تعميق التعاون بشأن المشاريع الرئيسية وتدعيم نقاط نمو جديدة للتعاون.

وأدلى هو بهذه التصريحات عبر رابط فيديو خلال خطابه في حدث عقدته اللجنة الفرنسية-الصينية في العاصمة الفرنسية باريس أمس (الاثنين) بالتوقيت المحلي. كما ألقى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير خطابا عبر الفيديو.

نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يحضر فيديو كونفرنس

وقال هو إن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا على تطبيق التوافق الهام الذي توصل إليه زعيما الدولتين على نحو جاد، واتخاذ المزيد من الاجراءات العملية لتعميق التبادلات والتعاون بشأن الاقتصاد والتجارة، وكذا دفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

ومشيرا إلى أن الصين وفرنسا شريكان تجاريان هامان لبعضهما البعض، لفت إلى أنه ينبغي على الدولتين دفع تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، ومواصلة تعميق التعاون بشأن المشاريع الرئيسية، وتدعيم نقاط نمو جديدة للتعاون، وكذا دفع التعاون العملي الصيني-الفرنسي إلى مستوى أعلى.

وتابع هو قائلا إن الصين تتطلع إلى العمل مع فرنسا على تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات التعددية على نحو نشط، وتقديم الإسهامات الواجبة للسلام والاستقرار العالميين وكذا التنمية المشتركة.

كما أكد أن الصين ملتزمة بالانفتاح على أعلى مستوى، وتحسين تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، مضيفا أن الجانب الصيني يرحب بالشركات الفرنسية لدفع اكتشاف السوق الصينية وزيادة مساحة التعاون التجاري والاستثماري.

وأضاف هو “نأمل أن تواصل اللجنة الفرنسية-الصينية لعب دورها كجسر، وأن تعزز العلاقات الصينية-الفرنسية”