نائب رئيس مجلس الإدارة لـ«المال»: البنك الأهلي يعتزم التخارج من استثمارات بقيمة 1.1 مليار جنيه

أضاف أبو الفتوح أن حجم استثمارات البنك المباشرة تبلغ حاليًا ما يقرب من 18 مليار جنيه

يستهدف البنك الأهلي المصري التخارج من استثمارات مباشرة خلال الفترة المقبلة بنحو 1.1 مليار جنيه.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى لـ«المال»، إن مصرفه يستهدف تخارجاً كلياً من بعض الاستثمارات، وجزئياً من أخرى خلال المرحلة المقبلة، بقيمة تبلغ 1.1 مليار جنيه، ولم يحدد ما هى الشركات أو القطاعات الاستثمارية التى يستهدف البنك التخارج منها.

وأضاف أبو الفتوح أن حجم استثمارات البنك المباشرة تبلغ حاليًا ما يقرب من 18 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن قيمتها تضاعفت أكثر من مرة عند أخذ قيمتها السوقية فى الاعتبار.

وأجرى البنك الأهلي المصرى مؤخرًا العديد من صفقات الاستحواذ المباشرة على حصص من شركات عاملة فى السوق المصرية، حيث استحوذ فى ديسمبر 2020 على %24 من أسهم شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 480 مليون جنيه.

وكانت آخر صفقات الاستثمار المباشر المعلنة من قبل البنك الأهلى المصرى هى استحواذ شركة الأهلى كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك، على حصة قدرها %75 فى شركة التوزيع والاتصالات الدولية (ديستل – ممكن)، المتخصصة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، فى مارس 2021.

وبحسب القوائم المالية للبنك الأهلى المصرى فى نهاية النصف الأول من العام المالى الجارى، حصلت «المال» على نسخة منها، يبلغ عدد الشركات التابعة للبنك الأهلى المصرى نحو 18 شركة، بحصص تتراوح بين 50 و%100، بينما يبلغ عدد الشركات الشقيقة التى يستثمر بها البنك نحو 59 شركة، بحصص تتراوح بين 20 و%50 .

ومن أبرز الشركات التابعة شركة الأهلى كابيتال القابضة، شركة الأهلى للصرافة، وشركة الأهلى للتمويل العقارى، والبنك الأهلى المملكة المتحدة، ودريم لاند للتنمية العمرانية.

وأبرز الشركات الشقيقة هى الأهلى للتنمية العقارية صبور، وفرست ديزاين للاستثمار والتطوير العمرانى، ودريم لاند للملاهى، والأهلى للخدمات الطبية.