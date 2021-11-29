استثمار

نائب رئيس غرفة شركات السياحة: نتوقع زيادة أسعار العمرة بنسبة 50%

توقع باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة زيادة أسعار العمرة بنسبة 50%. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" وأوضح أن ضوابط وزارة السياحة للشركات العاملة في سياحة العمرة…

المال - خاص 11:36 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 11:36 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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توقع باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة زيادة أسعار العمرة بنسبة 50%.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”

وأوضح أن ضوابط وزارة السياحة للشركات العاملة في سياحة العمرة ليست جديدة..كما هي المعتاد في المواسم السابقة لكن سيتم تطويرها لتتناسب مع أجواء الجائحة ومافرضته من ضوابط ومستجدات.

وأضاف: “إلى الآن وزارة السياحة والغرفة عملوا الفترة الماضية لتجهيز ضوابط تتناسب مع الجائحة أهمها والذي تم الاتفاق عليها حتى صدورها رسمياً لكن ومنها التأمين الصحي على المعتمد في حال الإصابة اثناء السفر وكذا التأمين في حال ثبوت الإصابة قبل السفر حيث يقوم الـتامين بتغطية تلك التكلفة”.

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وتوقع زيادة أسعار موسم العمرة بنسبة قدرها بنحو 50% قائلاً : “تكلفة الضوابط الجديدة قد تصل إلى ألفين فما فوق بالإضافة لتكاليف الإقامة هناك وفقاً لشروط السعودية مثل الغرف الفندقية الرباعية وغيرها”.


وأعلنت المملكة العربية السعودية عن الاشتراطات الخاصة بقدوم معتمرى الخارج لأداء العمرة من الدول المسموح القدوم منها، ومن بينها مصر؛ وفق بيان صحفى للسفارة السعودية.

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وقالت وزارة الحج والعمرة أنه فيما يخص معتمرى الخارج القادمين بتأشيرة عمرة المحصنين بجرعات اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 المعتمد من المملكة (فايزر – استرازينيكا – جونسون – موديرنا)، فسوف يسمح لهم بالبدء مباشرة بأداء العمرة دون الحاجة لتطبيق الحجر المؤسسى عليهم.


وفيما يخص معتمرو الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، فيتم تطبيق إجراءات الحجر المؤسسى عليهم لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسى، يقوموا بتقديم شهادة فحص مخبرى (PCR)، فإذا جاءت سلبية، يمكنهم بعدها التوجه مباشرة لأداء مناسك العمرة.

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بقلم المال - خاص

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