نائب رئيس شعبة الخضراوات يحمل الطقس مسؤولية زيادة الأسعار في أبريل ومقبلون على انخفاضات

حمل حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية الطقس مسؤولية زيادة الأسعار في أبريل، مؤكدا أن الفترة المقبلة تشهد انخفاضات.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الخضر في مؤشر تضخم التعبئة العامة والإحصاء عن شهر أبريل بنسبة 32% يتحكم فيه عامل واحد ومهم وهو العامل الجوي المتعلق بالطقس حسي شهد الطقس على مدار الاشهر الماضية تغيرات مناخية وموجات من الطقس السيء أثرت على المعروض من الخضر والفاكهة.

وأضاف: “بشكل أكثر تحديداً الشهر الفائت حيث كانت الرزاعة في يفصل بين العروة الصيفية والشتوية وفي كل عام في نفس هذا التوقيت بتحدث تحركات سعرية كبيرة”.

وقاطعته الحديدي قائلة: “بس نسبة الزيادة كبيرة 32% ؟”، ليرد : “كان فيه نقص معروض مصحوب بانتهاء عروة شتوية وبداية عروة صيفية زراعية حيث تأخرت العروة الصيفية بسبب موجات الصقيع والتغيرات المناخية حتى شهر أبريل بما أدى لتقليل معدلات الإنتاج”.

وقاطعته الحديدي مجدداً قائلة : “في كل المزروعات؟ ليرد : “في خضروات رئيسية زي الطماطم والفلفل والخيار نتعرضت لارتفاع الأسعار بسبب التغيرات الجوية وستشهد انخفاضا مجدداً”.

وقاطعته مجدداً : “مش ممكن يكون ده من التجار طمعاً في موجة الأسعار وزيادة الطلب في شهر رمضان رفقاً بالناس”، ليرد قائلاً : “الأسعار هتنخفض مع بداية العروات الصيفية الجديدة مما سيؤدي لزيادة المعروض”.



كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 3.7%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 129 نقطة لشهر ابريل 2022، بينما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 14.9% لشهر ابريل 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهـر من العام السابق.



وأرجع جهاز الإحصاء أهم أسباب ارتفاع التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 32%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%، مجموعة الفاكهة بنسبة 11.9%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.5%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.4%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.5%.