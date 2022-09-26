نائب رئيس «ديل تكنولوجيز»: الشركات الناشئة المصرية يجب أن تتبع سياسة نقدية ثابتة

قال محمد أمين نائب رئيس شركة ديل تكنولوجيز العالمية للحلول في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا، إن الشركات الناشئة المصرية يجب عليها اتباع سياسة نقدية ثابتة فى ظل الأزمات التى تعصف بمجتمع رواد الأعمال حاليا .

وأضاف أمين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الاثنين، أن ديل تكنولوجيز تنتظر استقرار الأوضاع الاقتصادية للإعلان عن افتتاح مشروعات وضخ استثمارات جديدة بالأسواق، معتبرا أن جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية من أهم أسباب عدم الاستقرار .

كانت الشركة قد عقدت المنتدى السنوي اليوم بحضور قادة الأعمال وخبراء القطاع فى البنية التحتية الذكية وتقنيات وخدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والأمن السيبراني.