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نائب رئيس جهاز شمال خليج السويس تتفقد محطات الصرف بالمنطقة الصناعية

للتأكد من جاهزيتها لمواجهة الأمطار
خالد الأسمر 4:09 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 4:09 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، محطة الصرف الصناعي بالمنطقة ومحطات الرفع وشبكة الصرف وبلاعات صرف الأمطار بالمنطقة الصناعية بعتاقة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي كميات من مياه الأمطار خلال التقلبات الجوية في موسم الشتاء.

قالت مخلوف، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحطات، تحسباً لأي ظروف جوية طارئة، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمحطات الصرف الصناعي والروافع لتجنب حدوث أى أعطال خلال النوَّات القادمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف علي جهاز تنمية شمال خليج السويس.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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