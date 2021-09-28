نائب رئيس جمهورية البرازيل يزور منطقة أهرامات الجيزة

في إطار الزيارات الرسمية التي تشهدها مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية في الآونة الأخيرة، استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الجنرال هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل والسيدة حرمه.

وكان في استقبالهم أشرف محي، مدير منطقة آثار الهرم، الذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة التي شملت الهرم الأكبر وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.

أوضح أشرف محي، أن نائب رئيس دولة البرازيل وحرمه أبدا انبهارهما بما شاهدوه من عظمة بناء الهرم الأكبر وكذلك نحت تمثال أبو الهول بهذه الدقة البالغة، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة.