استثمار

نائب رئيس جمهورية البرازيل يزور منطقة أهرامات الجيزة

نائب رئيس دولة البرازيل أبدى انبهاره بما شاهده من عظمة بناء الهرم الأكبر
دعاء محمود 5:06 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 5:06 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

في إطار الزيارات الرسمية التي تشهدها مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية في الآونة الأخيرة، استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الجنرال هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل والسيدة حرمه.

وكان في استقبالهم أشرف محي، مدير منطقة آثار الهرم، الذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة التي شملت الهرم الأكبر وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.

اقرأ أيضا  تركيب أول برج اتصالات داخل أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان

أوضح أشرف محي، أن نائب رئيس دولة البرازيل وحرمه أبدا انبهارهما بما شاهدوه من عظمة بناء الهرم الأكبر وكذلك نحت تمثال أبو الهول بهذه الدقة البالغة، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

وزارة التخطيط تختتم برنامج «التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص»

محمود محسن 4:35 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

«القومية للإنتاج الحربي» و«الخارجية التشيكية» تبحثان تعزيز التعاون المشترك

أحمد اللاهوني 4:06 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

«جينيس»: «بحر البقر» حصلت على شهادة أكبر محطة تحلية مياه في العالم

منتصر محمود 3:26 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

«المشاط» تُتابع تطورات مفاوضات إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي للإعمار 2021/2026

السيد فؤاد 1:23 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد ندوة توعوية لقيادات وعاملي وزارة التموين

السيد فؤاد 1:08 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع بروتوكول بين «القابضة للنقل» و«إي فاينانس»

عصام عميرة 12:07 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21