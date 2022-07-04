نائب رئيس «تومياد»: ارتفاع كبير في الصادرات المصرية لتركيا

كشف المهندس متي بشاي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين “تومياد”، أن الصادرات المصرية لتركيا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية لتصل إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2022، متوقعًا أن تواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح “بشاي”، على هامش استقبال للقائم بأعمال السفارة التركية الجديد صالح موتلو شين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، أن أهم الصادرات المصرية تتمثل محضرات وزيوت خفيفة من بترول وبيتومين وافلام وصفائح وشرائط من بولي ايثيلين ومنتجات من حديد وخلائط حديدية وسيطة ومواسير من صلب وحديد مولاس وأواني معدنية من ألومنيوم والبولي بروبلين في صورة أولية وامونيا لا مائية واسود الكربون والكحول ميثايل وصادرات زراعية وزراعية مصنعة.

وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، متي بشاي، إن هناك فرصًا تصديرية كبير لصناعات المصرية للسوق التركي، كاشفًا أن الجمعية بصدد إعداد وتوفير هذه الفرص التصديرية، وأنه بالرغم من أن الميزان التجاري بين مصر وتركيا يميل لصالح تركيا إلا أن الصادرات المصرية شهدت تحسناً كبيرًا خلال السنوات الماضية، ومتوقع ان تواصل ارتفاعها مستقبلا.

ووفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمت الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة 178.9%، لتصل إلى حدود 1.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2022 مقابل 537.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 960.6 مليون دولار.

وجاءت صادرات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها فى المرتبة الأولى بين صادرات مصر لتركيا والتى ارتفعت قيمتها إلى حدود 927.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 8.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 918.8 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 11095.9%، يليها صادرات لدائن ومصنوعاتها بقيمة 124.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 140.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 15.7 مليون دولار بنسبة 11.2%.

وفي السياق، قال شريف البربري عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الاتراك المصريين، إن جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين تأسست في 2003 عبر 22 رجل أعمال، وحاليا تفوق الـ800 عضو، يديرون شركات يبلغ إجمالي استثماراتها نحو 8 مليارات دولار.

واضاف “البربري”، إنه يجري الآن الإعداد لوفود اقتصادية بين البلدين لزيادة التبادل التجاري وتوطين الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن السوق التركي يحتاج للصادرات المصرية، كما أن تركيا تتميز في صناعات المعدات بشكل جيد ويمكن للمصانع المصرية الاستفادة من هذه الميزة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاستيراد من تركيا خاصة في قطاع المعدات الخاصة بالمصانع أقل تكلفة نظرا لقرب المسافة بين البلدين، فضلًا عن أن تركيا تتميز في هذه الصناع4ة بجودة عالية لا تقل عن الدول الأوروبية.