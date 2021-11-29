نائب رئيس تريد لاين يكشف حقيقة نقص أجهزة ذكية داخل فروعها

أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا تدريجيا

قال محمد مدحت ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تريد لاين العاملة في مجال بيع المنتجات والأجهزة الذكية في مصر ، أن أزمة نقص الأجهزة داخل فروع الشركة هي مشكلة عالمية بسبب العجز فى إنتاج أشباه الموصلات semiconductors ، بالإضافة إلى مشكلة سلاسل الإمدادات التى يشهدها العالم خلال محاولة التعافي من وباء فيروس كورونا .

وأوضح مدحت لـ ” المال ” أن الفترة المقبلة ستشهد تحسن بشكل تدريجي ، لافتا إلي أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بعملاء الأونلاين ويحصل على نصيب أيضا من المنتجات المباعة مثل كافة الفروع، حيث تم تدشين تطبيق خاص يمكن من خلاله للعملاء طلب المنتجات أونلاين مع سهولة التصفح والتسوق دون الذهاب للفروع.

وأرجع السبب وراء ارتفاع أسعار بعض إصدارات هواتف الآيفون إلي فرض جمارك 10 % على المحمول الأسبوع الماضي بالإضافة إلي رسوم أخري مسبقة منها 5 % رسم تنمية و٥٪ رسوم اتصالات و 14 % ضريبة قيمة مضافة .