نائب رئيس بنك مصر: مولنا شركات لتصنيع المطهرات و30% زيادة بالقروض خلال 5 أشهر

قال إن بنك مصر يضيف بشكل دوري خدمات جديدة على الأدوات الإلكترونية لتمكين العملاء من إتمام معاملاتهم عن بعد .

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر إن محفظة قروض البنك ارتفعت بنسبة 30% منذ يناير الماضي.

وأضاف المغربي خلال لقاء عبر الفيديو على قناة “إم بي سي مصر” أن مصرفه وافق على تمويل شركات لتصنيع المطهرات في خلال أسبوع فقط في ظل أزمة كورونا .

وأكد أن مبادرة الـ100 مليار جنيه التي أطلقها البنك المركزي لقطاع الصناعة ثم ضم إليها المقاولات بفائدة 8% متناقصة تدعم القطاعات الحيوية لاسيما في ظل كثافة العمالة في قطاع المقاولات .

وأوضح أن القطاع الطبي استفاد على المستوى الاقتصادي من أزمة كورونا، لافتًا إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت بنسبة 19% .

وذكر أن أن عدد مستخدمي الإنترنت والموبايل البنكي في بنك مصر ارتفع بنسبة 50% خلال الشهرين الماضيين، مضيفًا أن حجم التحويلات من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك مصر ارتفع بنسبة 119% خلال نفس الفترة .

وأشاد بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية أزمة كورونا ومن بينها تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وإلغاء رسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي.

وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل الضغط على الفروع، موضحًا أن بنك مصر يضيف بشكل دوري خدمات جديدة على الأدوات الإلكترونية لتمكين العملاء من إتمام معاملاتهم عن بعد .

وتابع: ندرك أن الطريق مازال طويلا وأن الخدمات يمكن أن يتم تقديمها بشكل أفضل من ذلك ، وكل يوم يتم إضافة خدمات جديدة .