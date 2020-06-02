بنـــوك

نائب رئيس بنك مصر: مولنا شركات لتصنيع المطهرات و30% زيادة بالقروض خلال 5 أشهر

قال إن بنك مصر يضيف بشكل دوري خدمات جديدة على الأدوات الإلكترونية لتمكين العملاء من إتمام معاملاتهم عن بعد .
سيد بدر 12:31 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20 12:31 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر إن محفظة قروض البنك ارتفعت بنسبة 30% منذ يناير الماضي.

وأضاف المغربي خلال لقاء عبر الفيديو على قناة “إم بي سي مصر” أن مصرفه وافق على تمويل شركات لتصنيع المطهرات في خلال أسبوع فقط في ظل أزمة كورونا .

وأكد أن مبادرة الـ100 مليار جنيه التي أطلقها البنك المركزي لقطاع الصناعة ثم ضم إليها المقاولات بفائدة 8% متناقصة تدعم القطاعات الحيوية لاسيما في ظل كثافة العمالة في قطاع المقاولات .

وأوضح أن القطاع الطبي استفاد على المستوى الاقتصادي من أزمة كورونا، لافتًا إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت بنسبة 19% .

وذكر أن أن عدد مستخدمي الإنترنت والموبايل البنكي في بنك مصر ارتفع بنسبة 50% خلال الشهرين الماضيين، مضيفًا أن حجم التحويلات من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك مصر ارتفع بنسبة 119% خلال نفس الفترة .

وأشاد بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية أزمة كورونا ومن بينها تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وإلغاء رسوم استخدام ماكينات الصراف الآلي.

وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل الضغط على الفروع، موضحًا أن بنك مصر يضيف بشكل دوري خدمات جديدة على الأدوات الإلكترونية لتمكين العملاء من إتمام معاملاتهم عن بعد .

وتابع: ندرك أن الطريق مازال طويلا وأن الخدمات يمكن أن يتم تقديمها بشكل أفضل من ذلك ، وكل يوم يتم إضافة خدمات جديدة .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

بنك مصر: 50% زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت والموبايل البنكي خلال شهرين

سيد بدر 12:21 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20

بنك مصر يحصد جائزة الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية لعام 2020 للمرة الثالثة

سيد بدر 10:12 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

بنكا «الأهلي» و«مصر» يدعمان مستشفى المنيا الجامعي بـ130 مليون جنيه

أحمد الدسوقي 4:36 م, الأثنين, 1 يونيو 20

الأهلي ومصر يجذبان 150 مليار جنيه ودائع من شهادة الـ15%

سيد بدر 12:17 م, الأربعاء, 27 مايو 20

بنك مصر يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لمستشفى بهية

أحمد الدسوقي 12:31 ص, الجمعة, 22 مايو 20

بنك مصر يطلق برنامج لدعم عملاء الـSMEs في مواجهة كورونا

سيد بدر 1:59 م, الخميس, 21 مايو 20