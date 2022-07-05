نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: حريصون على إنجاح قمة المناخ في مصر

قالت جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن بنك الاستثمار الأوروبي يهتم بشكل كبير بمشروعات التغير والتكيف المناخي والتي تخدم انشطة العمل المناخي في مصر، وذلك قبل انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ COP27، مؤكدة حرص البنك واستعداداه الكامل للمشاركة في وإنجاح هذه القمة.

وتابعت: يرأس بنك الاستثمار الأوروبي مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى جنبا إلى جنب لدعم المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة في مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الإثنين، وبحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، بمناسبة زيارة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التي تزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى في أول زيارة منذ جائحة كورونا.