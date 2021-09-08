استثمار

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى : مباحثات مع شركاء أفريقيين لإنتاج لقاح كورونا

البنك ضخ 5 مليارات يورو استثمارات فى القارة الأفريقية
سمر السيد 1:52 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 1:52 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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قال توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى ، إن البنك ضخ ٥ مليارات يورو استثمارات فى القارة الأفريقية غير أنه لم يحدد توقيت ذلك.

وأشار فى كلمته – عبر الإنترنت – بفعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى الذى تنظمه وزارة التعاون الدولي، إلى أن مصرفه لديه ميزانية كبيرة تستخدم لتنفيذ استثمارات داخل وخارج الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن المرحلة التى يمر بها العالم حاليا عقب اندلاع وباء كورونا يمكن اعتبارها فرصة، كما أنها تعد فى نفس الوقت تحديا ومسببا لتداعيات سلبية.

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ولفت إلى أن وباء كورونا أظهر مدى أهمية قضية التغير المناخى والدور الكبير لقطاع تكنولوجيا المعلومات، كما أظهرت الجائحة مدى ترابط العالم ببعضه.

ونوه بأنه إذا لم يتم السعى نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى العالم فسنواجه صعابا المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن مصرفه كان من أوائل المستثمرين فى مجال إنتاج اللقاحات وهناك محادثات مع الكثير من الشركاء الأفريقيين حاليا لإنتاج اللقاح فى القارة السمراء.

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وشدد على أهمية الاستثمار فى الأمور ذات الصلة بالحفاظ على المناخ وإلا سنرى تداعيات سلبية فى العالم.

وأكد على اهتمام البنك بمجال الطاقة المتجددة ، مشيرا إليّ تنفيذه مشروعات عدة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هذا القطاع.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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