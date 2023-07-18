نائب رئيس بنك الإسكندرية: توقع وصول الخدمات المصرفية المفتوحة العالمية إلى 128.1 مليار دولار في 2030

قال أليسيو تشيوني، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، إن حجم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة العالمية سجل 16.14 مليار دولار في 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 128.1 مليار دولار بحلول عام 2030.

التوجهات العالمية الحديثة

وجاء ذلك تعليقا على التوجهات العالمية الحديثة، وأضاف أن قطاع التكنولوجيا المالية شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وظهر العديد من التطبيقات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدم تجارب فريدة للعملاء.



وأكد أنه يمكن لقوة الذكاء الاصطناعي تحسين التحليل التنبؤي والكشف عن الأخطاء وتطوير نماذج التعلم المشتركة لتعزيز استقرار النظام.

وأفاد أنه تعتزم مجموعة انتيسا سان باولو عالميا المساهمة في تسريع وتيرة التحول الرقمي للعملاء في السوق الدولية، مما يمكنهم من الاعتماد على منصة رقمية مبتكرة وشاملة.



وذكر أن مجموعة انتيسا سان باولو أطلقت البنك الرقمي الجديد “Isybank” في يونيو 2023، والذي يعتمد على التقنيات السحابية في تلبية احتياجات العملاء.



واكتسبت الخدمات المصرفية المفتوحة اهتماماً كبيرا في السنوات الأخيرة، لما تقدمه من تغييرات جذرية في القطاع المالي، وفقا لنائب رئيس بنك الإسكندرية.



وذكر أنه تم تعزيز الابتكار والنمو السريع في الشمول المالي بواسطة المنظمين في مصر، بما في ذلك البنك المركزي، من خلال وضع أسس منظمة.



وتابع:” البنك المركزي حريص على التحرك بحذر في هذا الصدد بهدف ضمان الامتثال الكامل لأقصى المعايير الأمنية لعدم تعريض سلامة النظام أو عملائه للخطر”.



واستطرد:” البنك المركزي يحرص على تعزيز ونمو الابتكار بالشمول المالي لذا تم إطلاق شبكة الدفع الفوري IPN في مارس 2022، والتي تربط البنوك العاملة في مصر.



تعتمد شبكة الدفع الفوري على أنظمة تشغيل متقدمة تربط بين جميع البنوك عبر البنية التحتية الرقمية، مما يتيح التكامل مع شركات التكنولوجيا المالية ويمهد الطريق لفرص خدمات مبتكرة تخدم كافة العملاء

التحديات والحلول، وفقا لتشيلوني.



وقال إن أمن وخصوصية البيانات، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية السماح لمقدمي الخدمات الخارجية بالوصول إلى البيانات المصرفية للعملاء.



وأكد أنه يلزم اتباع إطار حوكمة البيانات ووضع اللوائح والقوانين التي تحمي البيانات داخليا وخارجيا لضمان أمان وخصوصية وإتاحة هذه البيانات، وقابليتها للاستخدام.

وشارك بنك الإسكندرية نخبة من قادة مؤسسات التكنولوجيا المالية والمصرفية الكبرى، بمؤتمر سيملس مع قادة الصناعة لدراسة التمويل المفتوح والشمولية.