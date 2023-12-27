نائب رئيس الوزراء الروسي: نصف صادرات البلاد من النفط ذهبت إلى الصين في 2023

اتجه نصف صادرات روسيا من النفط إلى الصين في العام في عام 2023 بينما زادت حصة الهند في عامين إلى 40%، وفق ما ذكرته وكالات أنباء روسية رسمية نقلا عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك تصريحات نشرت اليوم الأربعاء.

وقال نوفاك، المسؤول عن قطاع الطاقة في روسيا، إن “الشركاء الرئيسيين في الوضع الحالي هم الصين، التي ارتفعت حصتها إلى ما يقرب من 45 إلى 50 بالمئة، وبالطبع الهند”.

وأضاف “في السابق، لم تكن هناك إمدادات للهند، وفي غضون عامين، وصل إجمالي حصة الإمدادات إلى الهند إلى 40%”.

وتابع نوفاك قائلا إن حصة أوروبا في صادرات الخام الروسي تراجعت إلى نحو أربعة إلى خمسة بالمئة من نحو 40 إلى 45 بالمئة.