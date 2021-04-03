نائب رئيس الهيئة: ملتزمون بتحويل البريد المصري لمنظومة تتميز بالانفتاح والابتكار

قال إيهاب أبوبكر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد للتحول الرقمي، إن هناك التزامًا وخطة لتحويل البريد إلى منظومة تتميز بالانفتاح والمرونة والابتكار.

وأضاف في مؤتمر الشباب البنوك، أن هيئة البريد تشهد طفرة نوعية لتحقيق الشمول المالي وذلك من خلال تطوير البنية التحتية واستخدام التطبيقات المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة، وأن البريد المصري خلال المرحلة المقبلة سيتحول بشكل كامل إلى الاقتصاد الرقمي.

وذكر إيهاب أبوبكر أن البريد يعد من أحد أهم أركان إستراتيجية بناء مصر الرقمية، وقدم على مدار قرن ونصف خدماته للمواطنين فى كافة أنحاء الوطن، وتتبنى مؤسسة البريد ثقافة تهتم بالتكنولوجيا الحديثة، وتضع فى تطلعاتها الإنطلاق بقوة وثبات على مسار التنمية المستدامة.

وأوضح أن الدولة حريصة على تعظيم الاستفادة من الموارد التي يمتلكها البريد المصري والتي تضم شبكة واسعة بها 4 آلاف مكتب بريد فى ربوع الوطن وهي تقدم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية والرقمية، وتضع الهيئة في أولوياتها التحول للاقتصاد الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

وأشار أبوبكر إلى أن مصر تستهدف زيادة حجم التجارة الإلكترونية في الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات المصرية والدخول في السوق الجديدة