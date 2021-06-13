نائب رئيس «المقاولون العرب» يزور مشروعات الشركة في أسوان الجديدة



قام المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة بزيارة لمشروعات الشركة بمدينة أسوان الجديدة، يرافقه المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة والدكتور مهندس ماهر عبد التواب رئيس قطاع جنوب الوادي والبحر الأحمر.

والمهندس محمد مصطفى مدير إدارة طرق وجه قبلي والمهندس ياسر بهنسي نائب مدير فرع جنوب الوادي والمهندس أحمد مجدي مدير الأعمال الكهروميكانيكية بالفرع.

وتتكون المرحلة الأولى من مشروع الشريط النهري من 3 كباري للمشاه وحديقة نيلية بطول 6 كم يتخللها مجموعات من المحلات التجارية ومناطق ترفيهية ومطاعم ومسرح مكشوف يتسع لعدد 3000 فرد.

إضافة إلى أعمال البنية التحتية وتنسيق الموقع العام, وإنشاء عدد 63 فيلا تطل مباشرة على نهر النيل كاملة التشطيب.



يذكر أن الشركة تنفذ عدداً من مشروعات مدينة أسوان الجديدة من بينها مشروعات شبكات البنية الأساسية والفرعية (طرق – فرمة – مياه – صرف – ري) لمساحة 600 فدان والذي يخدم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي وعدد 134 عمارة إسكان اجتماعي بمدينة أسوان الجديدة.

كما تشمل الأعمال تنفيذ طرق بطول حوالى 25 كم وشبكات المياه والري والصرف وذلك بقيمة 400 مليون جنيه.

كما تنفذ الشركة أيضا وحدة مرور أسوان الجديدة بقيمة 64 مليون جنيه والتي تقام على مساحة 5 أفدنة لخدمة مرور مدينة أسوان بالكامل.

ويقسم المشروع من مبنى رئيسي من أرضى ودورين وعدد 12 غرفة بالموقع العام لفحص السيارات وميدان لاختبارات القيادة للمركبات الصغيرة والنقل الثقيل بنظام (sensor) حساسات مرتبطة بغرفة المرور بالإضافة إلى سور به بوابة رئيسية و4 بوابات فرعية.