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نائب رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروعات الشركة بأسوان الجديدة (صور)

قرب انتهاء أعمال المسرح المكشوف سعة 3000 فرد
أحمد صبحي 8:19 م, الأثنين, 22 مارس 21 8:19 م, الأثنين, 22 مارس 21

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تفقّد المهندس إمام عفيفي، نائب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، يرافقه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، مشروعات مدينة أسوان الجديدة.

شارك في الجولة المهندس سمير سعد الله، عضو مجلس تنفيذي الشركة، والدكتور مهندس ماهر عبد التواب رئيس قطاع جنوب الوادي والبحر الأحمر، والمهندس محمد مصطفى مدير إدارة طرق وجه قلبي، والمهندس علاء أحمد سيف مدير منطقة أسوان بإدارة طرق وجه قبلي.

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بدأت الجولة بتفقُّد المرحلة الأولى من مشروع الشريط النهري لمدينة أسوان الجديدة، والتي تتكون من 3 كباري للمشاة وحديقة نيلية بطول 6 كم، يتخللها مجموعات من المحالّ التجارية والمناطق الترفيهية والمطاعم.

 بالإضافة إلى المسرح المكشوف الذي يتسع لعدد 3000 فرد، وكذلك أعمال البنية التحتية وتنسيق الموقع العام، كما تفقّد مشروع إنشاء عدد 63 فيلا تطل مباشرة على نهر النيل كاملة التشطيب.

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بقلم أحمد صبحي

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